Minori puşi sub acuzare pentru insulte aduse președintelui turc

Doi minori de 12 şi 13 ani au fost puşi sub acuzare de autorităţile turce pentru că l-au insultat pe preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, distrugând un afiş cu imaginea acestuia, informează AFP. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi băieţi ar putea fi condamnaţi la închisoare de la 14 luni până la patru ani. Potrivit Parchetului din Diyarbakir, cei doi veri au fost surprinşi în luna mai, în timp ce distrugeau un poster cu Erdogan pe străzile din Diyarbakir. Cei doi băieţi s-au apărat, motivând că ei doar doreau să vândă hârtia. ”Nu am fost atenţi cine era în imagine, nu ştiam cine e”, a mărturisit judecătorilor băiatul în vârstă de 12 ani, identificat drept K.Y. ”Dacă preşedintele pune sub acuzare doi copii care au rupt un poster, este trist ce se întâmplă cu justiţia”, a precizat avocatul celor doi minori inculpaţi, Ismail Korkmaz.

Criticii comentează că Erdogan a devenit din ce în ce mai autoritar de când a ajuns preşedinte, în august 2011, şi că numărul celor puşi sub acuzare pentru presupusele insulte aduse la adresa lui a crescut. Acesta este ultimul caz dintr-o serie de dosare penale deschise pe numele unor tineri, pe baza unor acuzaţii similare, în Turcia, ceea ce amplifică îngrijorările legate de libertatea de exprimare în timpul regimului lui Erdogan. Artişti, jurnalişti şi elevi au fost vizaţi de aceste proceduri penale. În decembrie 2014, un minor de 17 ani a fost arestat în sala de clasă, reţinut pentru câteva zile în baza unei acuzaţii similare şi a primit o sentinţă de 11 luni cu suspendare, decizie care a atras revolta publică.

