Morrissey a câştigat Bad Sex in Fiction Award pe 2015

”List of the Lost”, romanul de debut al cântăreţului britanic Morrissey, a câştigat, marţi, un trofeu mai puţin onorant, Bad Sex in Fiction Award pe 2015, pe care scriitorii din lumea întreagă speră să nu îl câştige niciodată, informează Reuters.

Bad Sex in Fiction Award, aflat la a 23-a ediţie, este acordat de prestigioasa revistă britanică ”The Literary Review” pentru cea mai bizară descriere a unui act sexual dintr-o operă literară, în intenţia de a-i descuraja pe ceilalţi scriitori să redacteze scene sexuale lipsite de gust. În general, premiul revine autorului care a inclus în opera sa, care poate fi excelentă, o scenă sexuală de prisos. Deşi a fost creat pentru a amuza comunitatea literară, Bad Sex in Fiction nu este un premiu pe care scriitorii să și-l dorească. Romanul de debut al cântăreţului Morrissey a câştigat Bad Sex in Fiction Award pentru un fragment ce descrie două personaje care ”se rostogolesc împreună ca într-un bulgăr de zăpadă plin de chicoteli, pentru o copulaţie zdravănă”. Romanul cântăreţului Morrissey, publicat de prestigioasa editură Penguin Classics, la începutul acestui an, a stârnit numeroase controverse şi a fost aspru criticat în cercurile literare, în special pentru fragmentele sale care descriu acte sexuale. Volumul ”List of the Lost” spune povestea a patru alergători de ştafefă din Boston care sunt blestemaţi de un bătrân. Volumul cântăreţului Morrissey, o figură de marcă a curentului indie-pop, a fost ales dintr-o listă scurtă de şapte romane, printre care s-au aflat şi volumele ”Fear of Dying”, de Erica Jong, şi ”The Martini Shot”, de George Pelecanos - scenaristul serialului ”The Wire”.

În 2014, premiul pentru cea mai proastă scenă de sex din literatură a revenit scriitorului nigerian Ben Okri, pentru un pasaj din romanul ”The Age of Magic”. Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără scriitori prestigioşi, precum Norman Mailer, Tom Wolve, Alastair Campbell, Stephen King, Jonathan Littell şi Sebastian Faulks. În 2008, celebrul scriitor John Updike a primit premiul Bad Sex in Fiction pentru întreaga carieră.

