Nick Kyrgios a fost suspendat până la 15 ianuarie 2017

Tenismanul australian Nick Kyrgios, locul 14 ATP, a fost suspendat, luni, din circuitul ATP până la data de 17 ianuarie 2017, în urma comportamentului nesportiv din cadrul turneului de Masters Series de la Shanghai. La 13 octombrie, sportivul de la Antipozi a fost amendat cu aproximativ 15.000 de euro de ATP după meciul pierdut cu germanul Mischa Zverev, scor 3-6, 1-6, în turul al doilea al competiției. Kyrgios a fost amendat cu aproximativ 9.000 de euro pentru gestul avut în primul set, când a servit încet, apoi a plecat spre marginea terenului înainte ca Zverev să returneze și a mai fost sancţionat cu 4.500 de euro pentru că a abuzat verbal un spectator şi cu aproximativ 1.400 de euro pentru comportament nesportiv.

Forul de conducere al tenisului mondial a efectuat o investigaţie suplimentară şi a concluzionat că Kyrgios a fost găsit vinovat de „comportament contrar integrității sportului”. Astfel, australianul a primit o amendă suplimentară în valoare de 25.000 de dolari şi a fost suspendat timp de opt săptămâni din turneele ATP, în perioada 17 octombrie 2016 - 15 ianuarie 2017.

Totuşi, suspendarea ar putea fi redusă la trei săptămâni, dacă jucătorul în vârstă de 21 de ani va accepta să fie consiliat de către un psiholog sportiv agreat de ATP. În acest caz, Kyrgios ar putea reveni pe teren de luni, 7 noiembrie. ATP a precizat faptul că măsura a fost luată după ce a analizat şi declaraţiile lui Nick Kyrgios la conferinţa de presă din cadrul competiţiei de la Shanghai. „A fost pur și simplu greu. Evident, am jucat multe meciuri la rând. Am fost obosit fizic şi mental. Dacă oamenii din tribună se simt jigniţi de cum joc, să plece. Nu le datorez nimic, nu eu i-am chemat să mă privească”, a spus Kyrgios după meciul cu Zverev. Kyrgios a câştigat trei turnee în acest an, la Marsilia, Atlanta şi Tokyo, şi se află la cea mai bună clasare din carieră. Primii doi jucători în clasamentul mondial, Novak Djokovic şi Andy Murray, i-au oferit public australianului toată susţinerea pentru a rezolva problemele de comportament şi pentru a-şi atinge potenţialul.

