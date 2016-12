Noi modificări la legea privind achiziţiile publice

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a propus o serie de noi reglementări la Hotărârea de Guvern privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Una dintre cerinţele ANRMAP face referire la crearea unei structuri separate pe noua platformă a SEAP pe care să fie publicate anunţurile procedurilor care nu au obligativitatea, prin lege, să fie postate pe acest site. „Pe noua platformă a SEAP se doreşte crearea unei structuri separate, care să fie făcută pur şi simplu pentru transparenţă. Toate acele proceduri, care nu au obligativitate prin lege să publice anunţul prin SEAP, vor lansa un anunţ de publicitate prin intermediul acelei platforme în cadrul SEAP pentru a fi văzut de toţi cei care doresc, inclusiv presa”, susţin reprezentanţii ANRMAP. Potrivit acestora, „marea problemă a presei” este că nu se văd procedurile de achiziţie care ţin de excepţiile de la Ordonanţa 34. De asemenea, ANRMAP mai cere raportarea garanţiei de participare solicitată la valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, precum şi la criteriile de calificare şi selecţie, în prezent nefiind făcută această precizare în lege. În plus, ANRMAP va propune Guvernului eliminarea verificării documentaţiilor de atribuire pentru procedurile de achiziţie publică finanţate din bugetul de stat cu o valoare sub 75.000 euro pentru produse şi servicii şi sub 500.000 euro pentru lucrări.