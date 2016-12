Oferte generoase pentru Gică Hagi

După ce i-a cedat locul pe banca tehnică lui Cătălin Anghel, Gheorghe Hagi ar putea să părăsească în această vară formația FC Viitorul, având două oferte concrete din Rusia și din Turcia. Anunțul a fost făcut de directorul general al grupării de pe litoral, Cristian Bivolaru, care a confirmat faptul că Hagi este dorit cu insistență de Rubin Kazan, în timp ce presa din Turcia a anunțat că Galatasaray Istanbul insistă să preia pentru a treia oară echipa, după mandatele din sezoanele 2004-2005 și 2010-2011.

„Există oferte concrete, există negocieri, dar nu o să plece niciodată fără să lase lucrurile foarte bine așezate la echipă și la academie. Nu cred că el, dacă își păstrează calitatea de proprietar al echipei, ar putea să antreneze o altă echipă din liga întâi. Sunt însă convins că nu ar face niciodată acest pas, nici spre Steaua, nici spre o altă echipă din România, în situația de față. Este oferta de la Rubin Kazan, despre care s-a mai vorbit și care ar însemna un proiect pe termen lung, în condiții excepționale. Este un club important din Rusia, care își dorește să câștige campionatul și este dispus să investească mult în acest proiect. Era un punct în cadrul deal-ului care i s-a oferit lui Gică, iar oamenii au mers până acolo încât au spus că sunt dispuși să investească și în academie”, a declarat Cristian Bivolaru. Hagi nu a dat însă un răspuns clar, preferând să se concentreze asupra ultimelor meciuri din play-off-ul Ligii 1.

ŞASE JUCĂTORI DE LA ACADEMIA HAGI, LA LOTUL U18

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” are șase jucători convocați de selecţionerul Costel Enache la lotul naţional Under 18 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998), în vederea celor două meciuri amicale pe care „tricolorii mici” le vor disputa în luna mai, în Italia, cu reprezentativa similară a Italiei şi echipa AS Roma Primavera. Astfel, la lot au fost chemați Tiberiu Căpuşă, Virgil Ghiţă, Szabolcs Kilyen, Andrei Rusu, Carlo Casap şi Ianis Hagi, care se vor prezenta la reunirea lotului, programată la 8 mai, ora 12.00, la Centrul de Fotbal al FRF de la Mogoşoaia, jucătorii urmând să revină la Constanța la 14 mai.

