ONG, chemate să gestioneze problema maidanezilor

19:05:58 / 31 Ianuarie 2016

Tatian Iorga

Domnule, nu ti-e rusine sa spui "asa zisii" iubitori de animale? Daca dumneata personal nu ai FIR de respect fata de alte FIINTE VII care traiesc pe planeta asta, e problema dumitale, dar NU mai insulta OAMENII de OMENIE pentruca s-au NASCUT cu COMPASIUNE. Media Romana ar trebui sa inceapa o campanie de EDUCARE a populatiei privind NECESITATEA starilizarii cainilor ...Romanii INCA mai au mentalitatea din secolele trecute ca este 'firesc" sa lasi animalele sa se inmulteasca in nestire, dupa care fie ca ineaca puii la nastere, fie ca ( mai nou ) ii iau si ii arunca ( abandoneaza) pe unde apuca...si mentalitatea de a lasa cainii sa umble VANDRA pe ulitele satelor, comunelor si chiar si in orase...NU, domnule, cine are caine IL TINE IN CURTE, in apartament, in casa, Nu il lasa vandra , teleleu beleleu...Datoria primariilor, a ziarelor, a tv-urilor, este sa promoveze pe orice cale \beneficiile sterilizarii animalelor de companie...si sa ajute la organbizarea de campanii de sterilizare IN MASA.