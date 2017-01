Optimism moderat printre tricolori

Chiar dacă tragerea la sorți a grupelor de la turneul final al EURO 2016 pare a fi favorabilă pentru reprezentativa României, oficialii tricolori s-au arătat destul de rezervați în privința calificării în faza următoare a competiției, dar s-au declarat mulțumiți de faptul că vor juca meciul de deschidere al întrecerii împotriva Franței. „Nu pot spune că este o grupă facilă. Când întâlneşti o campioană mondială, ca Franţa, sau Elveţia, nu este o grupă uşoară. Meciul cu Albania trebuie tratat foarte serios, a progresat mult, este o echipă bună şi va face o figură frumoasă”, a spus selecţionerul Anghel Iordănescu. „Ne bucurăm pentru că ne-am obişnuit cu premiere şi avem o premieră, vom juca pentru prima dată în deschiderea unui turneu final. Acest lucru ne bucură şi ne onorează. Foarte mulţi jucători şi-au dorit Franţa, mai puţin eu. Presiunea o să fie în tabăra adversă. Elveţia e unul dintre cei mai dificili adversari din urna a doua, însă trebuia să întâlnim un adversar de acest calibru. Îmi doresc să fie o revanşă pentru domnul Iordănescu. Albania era una dintre echipele pe care ni le doream. Franţa pleacă cu prima şansă, dar obiectivul nostru este calificarea din grupă”, a adăugat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. „Este ceva extraordinar, practic toată suflarea europeană şi mondială ne va privi la primul meci. Cred că presiunea poate să fie pe umerii lor, pentru noi o să fie doar o motivaţie suplimentară”, a completat atacantul Claudiu Keşeru.

CONSIDERATĂ „CENUȘĂREASA” GRUPEI

De partea cealaltă, selecționerii adversarilor nu par foarte îngrijorați de întâlnirile cu naționala României. „Dintre cei trei adversari, pe doi îi cunoaştem bine, chiar foarte bine. Elveţienii - mai ales pentru că i-am studiat înaintea Campionatului Mondial și am jucat cu ei în Brazilia, chiar dacă timpul a trecut. Cunoaştem şi Albania, nu vom mai fi surprinşi de calitatea acestei echipe. Nu ştim prea multe despre România, dar parcursul lor în calificări, cu cinci victorii şi cinci remize, cu cea mai bună apărare, cu doar două goluri primite, ne pune pe gânduri. Vom studia meciurile din ultimii doi ani şi îi vom superviza şi la partidele de anul viitor. Meciul cu România este cel de deschidere şi este cel mai important pentru noi”, a declarat selecţionerul Franţei, Didier Deschamps. „Este un privilegiu să jucăm contra favoritei turneului. Spun acest lucru chiar dacă am suferit contra acestei echipe la CM 2014. Acum avem trei faze de rezolvat: jucătorii noştri să evolueze cât mai mult la echipele lor, apoi să ne antrenăm bine în stagiul de pregătire, iar apoi să creăm surpriza”, a afirmat selecţionerul Elveţiei, Vladimir Petkovic. „Nu sunt îngrijorat, ştiam că, având în vedere poziţia noastră în urna a patra, urmam să nimerim cu echipe de mare calitate. Franţa este, evident, favorită la titlu. Pentru noi va fi dificil să o înfruntăm, pentru că este ţara gazdă. România şi Elveţia sunt de asemenea echipe de calitate. Vom face tot ce vom putea pentru o prezenţă onorabilă. Forţa noastră este grupul. Jucătorii sunt foarte mândri că participă la Campionatul European şi vor să lupte cu toate forţele şi toată hotărârea. În ciuda a tot, cred că avem şanse să ne calificăm. Nimic nu este imposibil”, a adăugat selecţionerul Albaniei, Gianni de Biasi.

„TREBUIE SĂ PLECĂM LA DRUM CU ÎNCREDERE!”

Tragerea la sorți a fost urmărită cu interes și de cei de la FC Viitorul, care speră să aibă cât mai mulți reprezentanți în lotul cu care România va aborda turneul final. „Toate echipele sunt bune la acest nivel. Chiar dacă una are tradiție și performanțe, ca Franța, iar alta, ca Albania, se află la prima participare din istorie, se poate întâmpla orice. Și noi, când am mai fost pe acolo, am bătut echipele mari și am făcut egal sau am pierdut cu cele mai mici. Toate meciurile sunt grele, dar avem șansa noastră de a ne califica. Trebuie să plecăm la drum cu multă încredere, pentru că se poate, dar trebuie să joci un fotbal foarte bun. În privința lotului, mai sunt șase-șapte luni, iar cel mai important pentru nea Puiu este să fie mulți jucători în formă și să aibă de unde să aleagă”, a spus managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi. „Este o grupă echilibrată, nu cum spun unii că este ușoară. Va fi foarte greu, dar cu toții sperăm să mergem mai departe”, a adăugat mijlocașul Bănel Nicoliță. „Dacă au ajuns la turneul final, toate au demonstrat că sunt echipe bune și au șanse să meargă în fazele superioare”, a completat mijlocașul Florin Cernat.

