Peste 80% din meningitele virale la copii, date de enteroviruși

Peste 80% din numărul de meningite virale, mai ales la copii, sunt date de enterovirusuri, afirmă dr. Corneliu Popescu, medic primar, șef al secției Boli infecțioase și tropicale din cadrul Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeș“. "Enterovirozele, în general, sunt însoțite și de febră, scaune diareice apoase, dureri musculare, mialgii, dar și alte manifestări asemănătoare unei infecții virale. Când vorbim de enteroviroze și infecții cu enteroviruși nu vorbim doar de enterocolite, vorbim și de meningite. Enterovirozele sunt virusurile care dau cel mai frecvent meningite. Dacă am lua procentual din numărul de meningite virale câte sunt date de enterovirusuri, 80 - 90% dintre ele, mai ales la copii, sunt date de către enterovirusuri, pentru că boala apare în special la copil. Adulții deja au trecut prin numeroase infecții digestive cu enterovirusuri și au oarecare imunitate", a explicat dr. Corneliu Popescu, adăugând că enterovirozele nu pot fi tratate cu antibiotice, având în vedere faptul că au etiologie virală.

Enterocolitele bacteriene pot fi vindecate cu ajutorul antibioticelor, subliniază medicul. Dr. Popescu spune că prezența la spital cu copilul nu trebuie făcută la prima vărsătură a acestuia. "Dacă între vărsături sau între episoadele febrile are stare generală bună, atunci nu e așa de grav. Dacă însă devine somnolent, palid, nu mai e atât de reactiv cum era înainte, atunci trebuie să ne îngrijorăm și să ajungem cu copilul la o unitate medicală. În cazuri simple de enterocolite nu ar trebui să ajungă la spital, ci la medicul de familie, care să prescrie tratament. Tratamentul afecțiunilor depinde foarte mult de agentul cauzator, dar de cele mai multe ori sunt tratate cu simptomatice - regim plus medicație care să stopeze tranzitul, cât de cât să ajute la oprirea vărsăturilor. Hidratarea nu necesită tratament perfuzabil, ea se poate face pe gură. La vărsături este nevoie de multe ori de tratament perfuzabil, pentru că nu se poate face alimentația copilului", arată medicul.

În același timp, el spune că părintele nu trebuie să stea acasă cu copilul o perioadă mare, în cazul în care există simptome, fără ca acesta să fie consultat de către medicul de familie.

Dr. Corneliu Popescu recomandă vaccinarea copiilor mici pentru rotavirus. "Vaccinarea pentru rotavirus se face la copiii foarte mici, sub șase luni. Culmea este că noi, ca țară, ca și alte vaccinuri de care am putea beneficia, nu le facem. În schimb, în țări în care frecvența bolilor nu este atât de mare ca la noi, iar incidența bolii nu e atât de mare ca la noi, la ei se fac vaccinările acestea în schemele obligatorii", a punctat medicul, adăugând că, în permanență, la Spitalul „Victor Babeș“ sunt înregistrate între 10 și 30 de cazuri, zilnic. „Anul acesta am avut multe cazuri de encefalită cu virus gripal. Dintre toți pacienții, niciunul nu fusese vaccinat antigripal”, a mai declarat el.