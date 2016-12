Premieră: muzică simfonică pe Liberty Parade Arena

Evenimentul „A Whole New World“, un concert de senzaţie ce îmbină muzica simfonică, rock-ul și muzica pop sub bagheta dirijorului Ionuț Pascu, va fi prezentat în această vară pe plaja Liberty Parade Arena, dintre Venus și Saturn. Concertul este o premieră pentru litoral, fiind pentru prima dată când o orchestră simfonică prezintă un spectacol unic și original pe o plajă de pe litoralul românesc.

AUGUST ÎNCEPE CU MUZICĂ BUNĂ „A Whole New World” va avea loc pe 2 august, începând cu ora 20.00, pe plaja Liberty Parade Arena. Timp de două ore, iubitorii muzicii vor asculta piese nemuritoare din repertoriul Queen, The Beatles, Donna Summer, Michael Jackson, Abba, George Gershwin și mulți alții.

ARTIȘTII CONSTĂNȚENI Conducerea muzicală a evenimentului este asigurată de Ionuț Pascu, iar Daniela Vlădescu, Smaranda Drăghici, Doru Iftene și Răzvan Săraru sunt soliștii care vor face un eveniment memorabil. Aceștia vor fi acompaniați de Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Adrian Stanache este maestrul corului.

„Muzica simfonică „dansantă” a fost dintotdeauna preferata publicului larg, nepretențios și nespecializat. A nu se înțelege cumva că e o observație depreciativă! Dimpotrivă, sunt cel care crede în cultura muzicală accesibilă ca fiind locul de întâlnire a utilului cu plăcutul: aici poate avea loc procesul de educare progresivă, urmărind dezvoltarea și rafinarea discernământului în marele ocean al ofertelor de divertisment”, este de părere Ionuț Pascu.