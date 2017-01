Prins cu 135 km/h în Mamaia, aproape dublu față de viteza permisă de lege!

11:03:58 / 07 Martie 2016

criminali la volan

Au ajuns toti fostii tragatori de haturi sa conduca masinii de-alea Tx. Au ramas tot cu mentalitate de carutasi. Macar calul stia ce sa faca ,oe cind astia, marea lor realizare e ca apasa pe acceleratie si pun in pericol viata altora. E adevarat ,cam ce deosebire este intre unul cu pistol in mina si unul cu o masina care face prapad in jur. Cred ca ar fi timpul sa se schimbe legislatiea. Ca si pentru cei care nu respecta viteza legala.Interdictie de conducere pe ani de zile.