Prognoza meteo. Vezi dacă vremea își revine!

Cu toate că este posibil să plouă și în zilele următoare, în Dobrogea, vremea dă semne că își revine. Până joi, 15 octombrie, vom mai avea de îndurat o vreme mult mai rece decât ar fi normal în această perioadă din an, după care temperaturile vor crește. Miercuri, 14 octombrie, deşi valorile termice vor creşte uşor, vremea se menţine rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar izolat ar mai putea ploua slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 15 grade C, iar cele minime între 4 şi 10 grade C. Joi, 15 octombrie, vremea va continua să se încălzeasă ușor. Cerul va fi variabil, temporar mai noros la începutul şi sfârşitul intervalului, când pe arii restrânse va fi ceaţă, posibil asociată cu burniţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 16 grade C. Vineri, 16 octombrie, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 17 grade C. Cerul va fi mai mult noros şi izolat va ploua slab sau va burniţa. Și săptămâna viitoare, spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie, vremea se va încălzi, urmând a se înregistra valori medii de 16 - 19 grade Celsius ziua şi 8 - 12 grade C noaptea.

