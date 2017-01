Refrenele Bon Jovi, în Doors

Cea mai populară trupă-tribut Bon Jovi din lume vine în această sâmbătă, de la ora 21.00, în clubul Doors din Constanța. „Vino să cântăm împreună „Bed of Roses”, „Living on a Prayer”, „Keep the Faith”, „Blaze of Glory”, „Runaway”, „It’s My Life”, „Always” şi multe alte refrene cu care Bon Jovi a cucerit topurile mondiale”, spun organizatorii. Biletele pentru acest concert s-au pus în vânzare la prețul de 30 de lei.

Activă din 2007, New Jersey este cotată drept cea mai fidelă trupă-tribut Bon Jovi din lume. Formaţia originară din Italia este formată din muzicieni profesionişti, a căror misiune declarată este aceea de a aduce în faţa publicului aranjamente orchestrale identice cu cele originale şi savoarea inconfundabilă a unui show Bon Jovi. „Din recuzita celor de la New Jersey nu lipseşte nici celebra chitară cu grif dublu, care dă sonoritatea caracteristică piesei „Wanted Dead or Alive””, mai spun organizatorii.

The Bon Jovi Tribute la Constanța!