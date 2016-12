Scandal medical! Decese ce puteau fi evitate!

În lume se nasc zilnic 7.200 de bebeluși morți, îndeosebi în țările sărace, dar multe dintre decese ar putea fi evitate printr-o mai bună supraveghere a sarcinii, se arată într-o serie de studii publicate și preluate de AFP, scrie Agerpres. Rata bebelușilor morți la naștere a scăzut cu 2% pe an între 2000 și 2015, însă anul trecut au fost înregistrați totuși circa 2,6 milioane de copii veniți pe lume fără viață, conform revistei medicale britanice „The Lancet“, care prezintă concluziile cercetărilor a peste 200 de experți din 43 de țări. ”Din cei 2,6 milioane de copii născuți morți (în cursul ultimului trimestru de sarcină sau după 28 de săptămâni de gestație), jumătate au murit în timpul nașterii”, subliniază „The Lancet“. ”Este o cifră cu adevărat înspăimântătoare: 1,3 bebeluși morți în timpul venirii pe lume”, afirmă Richard Horton, redactor-șef al revistei. ”Ideea că un copil, în viață la începutul travaliului, moare în cursul orelor următoare din motive absolut evitabile ar trebui să fie considerată un scandal sanitar. Deocamdată nu este”, adaugă el. În pofida progreselor înregistrate, scăderea acestui fenomen a fost mai lentă decât în cazul mortalității materne (3% pe an) sau al copiilor sub cinci ani (4,5%) în aceeași perioadă (2000-2015), arată experți ai Școlii de medicină tropicală și de igienă din Londra. Potrivit datelor strânse din 18 țări, anomaliile congenitale explică doar 7,4% din numărul copiilor născuți morți. Se pune astfel capăt ideii conform căreia nu pot fi evitate nașterile de bebeluși morți. Cercetătorii precizează că multe patologii care contribuie la decesul bebelușilor la naștere ar putea fi tratate. Printre acestea, infecțiile materne cum ar fi paludismul și sifilisul, boli aflate la originea a 8% și, respectiv, 7,7% din numărul de copii născuți morți. Factorii legați de modul de viață sau de alimentație (obezitate, fumat) și bolile neinfecțioase (ca diabetul, diferite tipuri de cancer sau problemele cardiovasculare) sunt responsabili de aceste decese în circa 10% din cazuri. Vârsta mamei (peste 35 de ani) este implicată în 6,7% din cazuri. Preeclampsia și eclampsia (tensiune anormal de ridicată în timpul sarcinii) contribuie împreună la apariția a 4,7% din cazurile de copii născuți morți, iar sarcinile prelungite (după termen) - la 14% din cazuri. Numărul bebelușilor născuți morți ar putea scădea printr-o educație mai bună a mamelor, reducerea sărăciei și un acces îmbunătățit la îngrijiri, cu o supraveghere adecvată în timpul sarcinii.