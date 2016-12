Şefa DNA, acuzată de plagiat! S. Ghiţă: „Eu am ţinut hârtiile acelea în mână“

Şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) se află în mijlocul unui scandal de proporţii cosmice! După Victor Ponta, Gabriel Oprea, precum şi alţi demnitari asupra cărora a planat suspiciunea că tezele lor de doctorat nu ar fi tocmai... originale, şi şefa DNA apare acum pe această scenă. Vestea-bombă vine de la deputatul Sebastian Ghiţă, care s-a autodenunţat marţi după-amiază, 27 septembrie 2016, la sediul Parchetului General: "Eu, Sebastian Ghiţă, şi mai mulţi înalţi demnitari ai Statului român am participat la măsluirea, la falsificarea Raportului tehnic de expertiză ce vizează teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi... Eu am venit să spun un lucru la care am participat şi pe care l-am făcut eu. Nu altcineva a ţinut hârtiile acelea în mână"!

Această declaraţie a fost prezentată în exclusivitate de luju.ro şi aduce în discuţie teza de doctorat a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, susţinută la Universitatea de Vest din Timişoara în urmă cu mai mulţi ani. Potrivit luju.ro, Sebastian Ghiţă „a anunţat că deţine dovezi că reprezintă un plagiat, acoperit de la nivel guvernamental atunci când acest scandal a izbucnit pentru prima dată. Din faţa sediului PICCJ, Sebastian Ghiţă a dezvăluit că în anul 2012, la momentul la care s-a pus în discuţie posibilitatea ca teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi să reprezinte un plagiat, în Guvernul României a fost redactat Raportul tehnic de expertiză care atesta că lucrarea acesteia nu este un plagiat. Gravitatea acestor dezvăluiri este întărită de documentele pe care Ghiţă susţine că le deţine, în care se atestă că, în realitate, Comisia care ar fi trebuit să analizeze teza de doctorat nu s-a întrunit niciodată, iar "Laura Codruţa Kovesi avea cunoştinţă de ceea ce făceam noi"”.

Denunţul deputatului Sebastian Ghiţă

Prezentăm integral denunţul deputatului Sebastian Ghiţă în cazul tezei de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi, potrivit sursei citate:

„Domnule Procuror General,

Subsemnatul Sebastian Ghiţă, domiciliat în (...), doresc să formulez următorul denunţ vizând fapte de o gravitate excepţională în care sunt implicaţi înalţi funcţionari ai statului român. În cursul anului 2012, am participat în mod direct la redactarea în fals, fără respectarea prevederilor legale, a Raportului Tehnic de Expertiză întocmit de Comisia Tehnică a Consiliului Naţional de Etică în cazul tezei de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi. Deţin date şi dovezi care demonstrează că această comisie nu s-a întâlnit niciodată, iar redactarea în fals a raportului s-a făcut cu implicarea unor înalţi demnitari ai statului şi cu ştiinţa Laurei Codruţa Kovesi.

Declar că voi pune la dispoziţia procurorului desemnat de către dumneavoastră toate datele, documentele şi informaţiile care să ateste modul în care s-a acţionat pentru ascunderea adevărului privind plagiatul din cadrul tezei de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi.

Sebastian Ghiţă

27.09.2016”.

„Dacă continui să tac ca nu cumva să mi se facă dosare, o să păţesc ceea ce au păţit ceilalţi”

La ieşirea din sediul PICCJ, Sebastian Ghiţă a declarat: "Cred că este motivul pentru care mi s-au întâmplat toate aceste lucruri în ultimii doi ani. Am venit să aduc un autodenunţ care vizează felul în care eu, Sebastian Ghiţă, şi mai mulţi înalţi demnitari ai Statului român am participat la măsluirea, la falsificarea Raportului tehnic de expertiză ce vizează teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi. Eu am date, elemente şi informaţii, şi este vorba despre mine, pe care vreau să le aduc la cunoştinţa Parchetului General pentru că doar Procurorul General sper că mai are posibilitatea şi puterea să mai verifice aşa ceva, care arată cum în momentul în care s-a pus problema plagiatului tezei de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi pentru a o proteja la acel moment, pentru că toţi credeam că face un bine în România, am luat decizia ca acel Raport tehnic în baza căruia Consiliul acela de la minister a luat decizia că teza Laurei Kovesi nu este plagiată, am luat decizia să îl schimbăm şi să îl facem... mai mulţi înalţi funcţionari, împreună cu mine, am să vă rog pentru a-i proteja, să îmi daţi voie să nu vă spun numele pentru că mâine pot fi arestaţi sau pot fi agresaţi. Nu ştiu ce pot face procurorii de la DNA unor astfel de persoane care ştiu aceste lucruri, dar pot să vă spun că au fost mai multe persoane implicate şi acea comisie tehnică nu s-a întrunit niciodată. Pot doar să vă spun că Laura Codruţa Kovesi avea cunoştinţă de ceea ce făceam noi. Denunţul este pentru această faptă. Astăzi de dimineaţă am avut confirmarea de la ICCJ că ceea ce se întâmplă este o încercare de a mi se închide gura şi de a ajunge în închisoare fără să mai pot spune lucrurile care s-au întâmplat în România. Concret, acea comisie nu a făcut nimic şi acel Raport vine şi spune „teza Laurei Codruţa Kovesi nu este un plagiat”. Eu pot să vă spun că acea comisie nu s-a întrunit niciodată, iar acel Raport a fost scris în Guvernul României. Nu ştiu ce o să declare Victor Ponta despre acest lucru, o să spună dânsul procurorilor. Aceste evenimente au avut loc în 2012.

Judecătorii au văzut că probele au fost obţinute ilegal şi dacă continui să tac, ca nu cumva să mi se facă dosare, o să păţesc ceea ce au păţit ceilalţi. Ce a păţit domnul Tobă, ce au păţit toţi ceilalţi care după bunul plac al unora au ajuns să le fie distrusă cariera. Eu sunt deputat în Parlamentul României şi, după cum aţi văzut, o cerere privind arestarea mea, ca o răzbunare a Laurei Codruţa Kovesi, poate primi răspuns în Parlament. De aceea trebuie să avem răbdare şi să credem în ceea ce am scris toţi în Constituţie vis-a-vis de democraţia de la noi din ţară şi de dreptul parlamentarului de a vorbi, pentru că a fost o bătălie în lunile astea pentru ca noi să nu mai putem vorbi. Şi iată că acum putem vorbi. Eu sunt convins că aceste lucruri se fac pentru a nu putea spune procurorilor de la Parchetul General, care cred că astăzi în România mai pot ancheta ce se întâmpla la DNA. Eu am venit să spun un lucru la care am participat şi pe care l-am făcut eu. Nu altcineva a ţinut hârtiile acelea în mână. Şi am să le prezint procurorilor. Am şi documente şi alte informaţii despre această situaţie care s-a întâmplat în 2012, când noi am acoperit-o pe Laura Codruţa Kovesi crezând că facem un bine".

Nota redacţiei: Potrivit aceleiaşi surse, „zecile de pagini copiate cu punct şi virgulă din alte lucrări şi inserate în teza de doctorat a Laurei Kovesi pot fi văzute în toată splendoarea lor pe pagina de internet www.grupul.ro”.

Scurt istoric al doctoratului cu semne de întrebare

Reamintim că scandalul a început şi, practic, a şi fost stins, în octombrie 2012, atunci când Direcţia Juridică din Ministerul Educaţiei a avizat hotărârea Consiliului Naţional de Etică potrivit căreia Laura Codruţa Kovesi nu a plagiat în teza de doctorat. Membrii Consiliului Naţional de Etică au analizat sesizarea formulată în 25 mai 2012 de către Grupul de Investigaţii Politice, precum şi informaţiile, datele, documentele şi probele materiale, constatând că au fost respectate toate normelor de bună conduită în cercetarea ştiinţifică făcută de Laura Codruţa Kovesi.

Experţii tehnici ai CNE au stabilit, în 27 iulie 2012, că procurorul general Codruţa Kovesi nu a plagiat în teza de doctorat. Potrivit reprezentanţilor CNE, experţii au luat relativ uşor această decizie, întrucât documentele prezentate erau foarte clare în sensul că teza de doctorat nu conţine elemente de plagiat. "Am publicat înainte de a fi procuror general sub numele de Lascu pentru că eram necăsătorită. Toate articolele pe care le-am publicat pe acest segment de activitate (combaterea crimei organizate-n.r.) şi care apar în teza de doctorat sunt publicate în revista Dreptul, care nu este pe internet tocmai pentru a proteja drepturile de autor. O mare parte dintre paragrafele despre care se susţine că le-am palgiat de la persoane care le-au scris în 2008-2009 sunt paragrafe pe care eu le-am publicat încă din anul 2002. Persoanele despre care se spune că le-am plagiat şi am copiat din cartea lor m-au citat pe mine în cartea lor cu aceste articole apărute anterior", a declarat atunci Kovesi.

Aşa cum arătam şi în ediţia din 14 mai 2016, probele luate în discuţie de experţii CNE au demonstrat că paragrafele incriminate ca fiind elemente de plagiat, apărute în cărţi din 2008, au fost publicate de Codruţa Kovesi cu şase ani mai devreme, în revista de specialitate Dreptul. Ulterior, Kovesi a consemnat respectivele paragrafe în lucrarea ei de doctorat.

În 18 mai 2012, Grupul de Investigaţii Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvică, a susţinut că lucrarea de doctorat a procurorului general Codruţa Kovesi este un plagiat.

Kovesi şi-a început lucrarea de doctorat în 2004, ea fiind numită procuror general al României la sfârşitul lunii septembrie 2006. Codruţa Kovesi a respins acuzaţiile GIP potrivit cărora lucrarea sa de doctorat ar fi un plagiat şi a solicitat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să-i apere reputaţia în acest caz, întrucât teza nu cuprinde însuşirea vreunei metodologii ştiinţifice a unui alt autor, ci face trimitere la toţi autorii şi lucrările citate.

Ca orice teză de doctorat, explica Laura Codruţa Kovesi, lucrarea conţine stadiul cercetărilor în domeniu până în momentul începerii cercetării ştiinţifice propriu-zise şi pe tot timpul cercetării ştiinţifice, iar lucrările studiate sunt citate ca bibliografie, fără o trimitere expresă. Stadiul cercetării în domeniu nu se menţionează în totalitate ca un citat, iar ghilimelele se folosesc numai în cazul definiţiilor ce aparţin în exclusivitate unui anumit autor, notează sursa citată. Teza cuprinde un număr de 444 pagini, iar pasajele la care se referă articolul acuzator reprezintă aspecte de generalitate, nu de conţinut. "Volumul de informaţie pe care îl cuprinde teza poate duce la apariţia unor erori materiale de dactilografiere privind numele autorilor. Totodată, unele fragmente presupus a fi citate fără indicarea sursei se regăsesc în numeroasele articole privind combaterea criminalităţii organizate la care am fost autor sau coautor şi care au fost publicate anterior anului 2005, indicate în CV-ul Codruţei Kovesi publicat de şase ani pe site-ul Ministerului Public. Unele dintre aceste articole sunt citate, la rândul lor, în lucrările la care face referire articolul", preciza Kovesi.

Ce spune Ion Cristoiu

După detonarea bombei de către deputatul Sebastian Ghiţă, Ion Cristoiu a declarat, la un post de televziune: „Mi se pare normal să se rediscute lucrarea. Unele acuzaţii din spaţiul public sunt luate în serios de către instituţii, altele nu. Se va duce la TV şi va spune că DNA îşi face treaba dacă se va dovedi că a plagiat. Nu ştiu ce i se va întâmpla dacă se dovedeşte că a plagiat. Dacă se vrea să fie detronată, va fi detronată. Deocamdată avem o imoralitate. S-a spus că acea comisie a fost proastă pentru că l-a salvat pe Ponta şi pe alţii. Aceeaşi instituţie a absolvit-o şi pe Laura Codruţa Kovesi".

