Simona Halep refuzată în SUA!

10:30:26 / 02 August 2017

mai mult realism

Si ma rog de ce i-ar trebui punctele alea ? Chiar crede cineva ca daca ajunge printr-o intamplare sau concurs de imprejurari numarul 1 in clasamentul ala aiuristic, chiar e cea mai buna din lume ? ha,ha,ha...adica mai buna decat Williams, Kerber, Sharapova, etc., etc., castigatoare de Wimbledon, RG, Australia ? hai sa fim realisti si sa nu mai aburim lumea - cat timp castigi doar turnee de mana a doua, ca asta de la Washington, si te elimina constant de la cele mari si adevarate nu poti sa ai pretentii ca esti cea mai buna din lume! asa ca ciocu' mic si la munca, nu numai la adunat bani!