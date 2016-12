SSC Farul este sigură că va promova în Liga a 3-a

21:06:58 / 10 Noiembrie 2016

ssc farul

Domnilor de ce nu sunteti realisti sa spuneti ca ultimele 3 meciuri le-ati castigat numai cu ajutorul arbitrilor si a unor jucatori care au fost blat.Am fost la toate 3 meciurile..cu eforie navodari agigea.A fost vai mama voastra,ca joc si atitudine.,noroc cu arbitrii IONITA, BRANDUSA, NAE IONEL,,ca altfel era-ti varza.La eforie nu ati avut nici un sut pe poarta pina in min 85,cand sau predat blatistii oamenii lui jimy(tanasr,posteuca,manea,etc)Nu a-ti avut 4 pase consecutive,ati castigat cu ajutorul arbitrului IONITA. Cu Navodari la 0-0,trebuia acordat 11 metri ptr navodari ,hent in careu,arbitrul Carson a vazut dar nu a semnalizat,si dupa aia a-ti fost impinsi de la spate de arbitrul BRANDUSA,(fost retrogradat din liga 3 ptr blaturi),ca daca dadea 11 metri si marca navodariul ,nu-i mai bateati niciodata..La agigea 11 metri in min 3 , trebuia sa-l elimine pe BOATA din rep.1,dar nu a facut-o ca urma meciul cu fantinele?Cate cartanase galbene vi-sa dat in meciul cu agigea??? 2 eliminari nejustificate,si cate si mai cate. Sincer ,cea mai buna echipa din campionat este NAVODARI,ambitioasa,daruire,tehnica,fizic sta bine,joc placut.iei sunt cei care merita sa promoveze.,dar din pacate nu au un fost arbitru corupt la butoane cum este MARCEL LICA,adus numai pentru legaturile cu arbitrii,dar el a fost un mare hot,si condamnat .Mentionez ca sunt constantean,nu din alta parte, dar nu meritati promovarea,nu jucati nimic,nu aratati nimic,.Singurul care da din maine este , FARCAS,cu toate ca nu are treaba cu fotbalul.,si face pe marele director tehnic.Zici ca este gay,cand ai ia pe toti de gat si brat si le vb la ureche,cum face cu BARBONE,cum facea cu NITA la agigea,,cu MINA,si nimeni nu este in jurul lor,dar el le vorbeste la ureche.Pai cine sa auda JIMY,daca nu este nimeni pe linga voi,??dar astea sunt figurii de mare antrenor,cu toate ca el nu a jucat niciodata fotbal..el sa apucat la olds-boy la 35 ani.Sincer D-L FARCAS,esti penibil rau cu gesturile tale.Tu te-ai uitat la tine ca nu stii si alergi(alergi pe calcaie ca o rata)?nu stii sa dai o pasa cu siretul?nu stii sa dai o centrare??,,esti vai mama ta??pai ce inveti tu pe altii cand tu esti panarama?? Va dati seama constantenilor cine a ajuns sa conduca fotbalull?..panarame gen JIMMY FARCAS, GULIU, FALINA(academia hagi),..din cauza asta suntem unde suntem,adica nu existam. Deci numai aveti pretentii sa avem echipa,rezultate,etc,ca ne meritam soarta