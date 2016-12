Succes la pas pentru Viitorul lui Hagi

FC Viitorul a obţinut, duminică seară, pe teren propriu, o victorie pe deplin meritată în confruntarea cu ASA Tg. Mureş, din etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal. La capătul unui meci controlat cu autoritate, în care formaţia constănţeană a irosit mai multe situaţii de a marca, Viitorul lui Gică Hagi s-a impus cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Aurelian Chițu, în minutul 43, Florinel Coman, în minutul 64, şi Florin Purece 75, oaspeţii înscriind golul de onoare prin Al. Ioniţă I, în minutul 81.

Au evoluat următoarele formaţii - VIITORUL (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - Benzar (cpt.), Ţîru (76 Brandan), Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Dr. Nedelcu, Purece - G. Iancu (I. 46 Filip), A. Chiţu, Fl. Coman (72 Nimely); ASA (antrenor Dan Alexa): Stăncioiu (cpt.) - G. Matei, M. Constantin, A. Cordoş, G. Mendy - Kuku (67 Feketics), R. Costin - Belu (51 Candrea), O. Ursu, Zicu - Surdu (76 Al. Ioniță I). Cartonașe galbene: Fl. Coman / Candrea, O. Ursu. Meciul a fost arbitrat la centru de Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca).

Celelalte rezultate din etapa a 4-a - vineri: FC Botoșani - FC Steaua București 0-2 (Hamroun 50, Fl. Tănase 80); sâmbătă: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş 1-0 (Grădinaru 88), Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara 3-1 (Săpunaru 12-pen., 75-pen., D. Niculae 90+2 / M. Croitoru 77); duminică: Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj 1-1 (Mrzljak 75 / Cristian Lopez 80).

Luni se vor disputa ultimele două partide ale etapei - ora 18.30: CS Universitatea Craiova - CSMS Politehnica Iaşi, ora 21.00: Dinamo București - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 9p (golaveraj: 6-1), 2. Pandurii 8p (6-3), 3. Dinamo 7p (6-2), 4. Voluntari 6p (8-3), 5. Iași 6p (6-1), 6. CS U. Craiova 6p (5-4), 7. FC VIITORUL 6p (6-6), 8. Gaz Metan 6p (5-6), 9. Astra 4p (5-7), 10. Botoşani 3p (5-7), 11. Concordia 3p (1-7), 12. CFR -1p (4-4), 13. ASA -6p (3-10), 14. ACS Poli -14p (3-8). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.