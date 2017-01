Succes liniștit pentru FC Farul

După eșecul umilitor de la Brăila, FC Farul Constanța s-a reabilitat în fața propriilor suporteri, învingând cu scorul de 3-0 (Adi Pătulea 14-pen., 31, V. Munteanu 66) pe Bucovina Pojorâta, în partida disputată vineri, în etapa a 20-a din Seria 1 a Ligii a 2-a. Înainte de primul fluier, cei aflați pe arena din Constanța au ținut un moment de reculegere în memoria celor doi suporteri decedați în cumplitul accident de circulație petrecut joi seară în stațiunea Mamaia, dar și a unui fan care a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. La doar cinci minute după startul confruntării, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce Juncănaru a văzut cartonașul roșu pentru o intrare violentă asupra lui Milea, la o fază petrecută la marginea terenului. Primul gol al jocului a venit după o nouă gafă a oaspeților, centralul acordând o lovitură de pedeapsă în urma unui fault stupid comis de Duțică asupra lui C. Neagu. Pătulea a transformat de la punctul cu var, iar gazdele au preluat conducerea pe tabela de marcaj. Diferența s-a mărit în min. 31, când Vezan a centrat perfect în fața porții și același Pătulea a reluat mingea cu latul în plasa goală. Repriza secundă a debutat cu două mari ocazii ale oaspeților, dar tot echipa pregătită de Constantin Gache a fost cea care a punctat, V. Munteanu trimițând din cădere, din careu, după o pasă excelentă venită de la C. Neagu. Constănțenii ar fi putut să mai înscrie până la final, însă Pătulea, în două rânduri, C. Neagu și V. Munteanu au ratat după ce scăpaseră singuri cu portarul advers.

Au evoluat - FC Farul (antrenorul Constantin Gache): Negrilă - Țăranu, Fl. Popa, Fl. Pătrașcu, Murgoci (80 Zugravu) - Milea (62 Pungă), Ad. Ionescu (85 Suciu), Vezan, V. Munteanu - C. Neagu, Pătulea; Bucovina (antrenor Bogdan Grosu): Pop - Cristescu, Moisi, Jarda, Duțică (70 Acostăchioaie) - Jugaru, Nuțescu, Juncănaru, Bunăcianu - M. Coman (75 Vițu), Pîslaru (62 Stănescu). Cartonașe galbene: Murgoci, Milea / Duțică. Cartonaș roșu: Juncănaru (min. 5.) Au arbitrat: Florin Dan (Călărași) - Florin Pucheanu și Răzvan Dobre (ambii din Dâmbovița).

„Trei puncte pentru liniște și, totodată, câștigate liniștit. Dacă am vreun regret, acesta este relaxarea prematură a jucătorilor. Ne-am văzut repede cu adversarul în zece oameni, cu două goluri marcate și am încetinit puțin motoarele. Este adevărat că nici terenul nu ne-a lăsat să prindem prea mare viteză de joc și, ținând cont că avem un meci peste câteva zile, este de înțeles. Victoria ne ajută la moral, dar ar trebui să fim mai conectați”, a declarat la finalul partidei antrenorul principal al Farului, Constantin Gache.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: Oțelul Galați - Gloria Buzău, ACS Berceni - SC Bacău, CS Balotești - Rapid CFR Suceava, Ceahlăul Piatra Neamț - Dacia Unirea Brăila. Academica Clinceni stă. Întâlnirea Rapid București - Dunărea Călărași se dispută vineri, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1).

Clasament: 1. Călăraşi 39p (golaveraj: 40-10), 2. Rapid 39p (27-7), 3. Brăila 36p (25-15), 4. Clinceni 33p (33-19), 5. FC FARUL 31p (30-22), 6. SC Bacău 28p (21-20), 7. Buzău 23p (18-29), 8. Berceni 22p (22-27), 9. Suceava 21p (18-26), 10. Baloteşti 16p (14-24), 11. Pojorâta 15p (23-34), 12. Oţelul 12p (10-25), 13. Ceahlăul 8p (7-30).

