Tricolorii așteaptă cu optimism duelul cu Albania

Punctul obținut în meciul cu Elveția, scor 1-1 (B. Stancu 17-pen. / Mehmedi 57), menține naționala României în cursa pentru calificarea în optimile EURO 2016, chiar și de pe locul secund în Grupa A, motiv pentru care atât staff-ul tehnic, cât și jucătorii au trecut cu vederea jocul slab prestat în confruntarea cu naționala Țării Cantoanelor. „Sentimentele sunt puțin amestecate. Dacă ne uităm la cursul jocului, am făcut o primă repriză bună, am reușit să deschidem scorul și să conducem. Am mai avut două situații pentru a ne desprinde. Au fost două momente importante, acea ocazie a lui Alex Chipciu și bara lui Săpunaru. Dacă făceam 2-0, poate altfel ar fi stat datele problemei. Mental, am fi prins mai multă încredere. Adversarul ar fi trebuit să se expună mai mult, să riște mai mult, După pauză am intrat destul de bine, iarăși am avut ocazii la Ovidiu Hoban și la recentrarea lui Gabi Torje. Apoi am primit acel gol, pe acea neatenție la fază fixă, și totul s-a năruit. Am căzut din punct de vedere mental, iar eu cred că și mai mult decât din punct de vedere fizic. Am făcut pasul înapoi, am pierdut luciditatea, nu am reușit să punem presiune pe adversar, nu am mai avut posesie și atunci jocul nostru a avut de suferit. Am avut probleme și cu accidentările, Pintili înlocuit la pauză, Raț a trebuit înlocuit ca și Bogdan Stancu la final și toate planurile tactice pentru repriza a doua au fost date peste cap din cauza accidentărilor”, a declarat secundul Daniel Isăilă, care i-a lăudat pe elvețieni: „Am întâlnit un adversar extrem de valoros, din punct din vedere al organizării jocului, pe fază defensivă și pe fază ofensivă, și după părerea mea este superioară Franței. Atunci era normal ca jocul nostru să sufere în anumite momente cu o echipă foarte bine organizată, foarte bună în contacte, în dueluri unu la unu, și asta a contat. Jucătorii noștri au făcut un efort foarte mare și ăsta a fost rezultatul”. „Noi am jucat cu gândul la victorie, prima repriză a fost echilibrată, dar, după golul egalizator, am picat puțin și ne-am retras. Ei au jucători buni și e normal să fie momente în joc când suferi, sau ești dominat, dar și noi am avut plusurile noastre. Am încercat să fac exact ce mi-a spus antrenorul, să respect atribuțiunile tactice și cred că, după ce m-am uitat pe fișele meciului, mi-am făcut treaba”, a explicat mijlocașul Andrei Prepeliță.

PREGĂTIȚI PENTRU DUELUL CU ALBANIA

Chiar dacă sunt conștienți că vor avea parte de o misiune dificilă în partida cu Albania, programată duminică, de la ora 22.00 (în direct la PRO TV și Dolce Sport 1), la Lyon, tricolorii nu concep să rateze victoria și calificarea în optimile de finală. „Când ești la un turneu final de o asemenea anvergură, toate meciurile sunt extrem de dificile. Nu ne așteaptă un meci ușor. Asta nu ne sperie, trebuie să ne dea încredere, să ne motiveze foarte tare, pentru că am văzut că cele mai puternice echipe din grupă nu ne-au fost multe momente superioare, așa că trebuie să fim foarte încrezători”, a spus Isăilă. „Au fost două meciuri grele și cred că punctul obținut cu Elveția nu valorează nimic dacă nu câștigăm cu Albania. Este un punct muncit și sperăm să obținem victoria și să mergem mai departe. Aici te simți cu adevărat fotbalist și ne place atmosfera. Albanezii au o echipă foarte bună și sunt motivați. Nu știu dacă trei puncte le sunt suficiente să se califice, dar, cu siguranță, vor da tot ce au mai bun, dar și noi suntem sută la sută concentrați”, a adăugat Prepeliță. „După un meci foarte greu cu francezii, a venit unul și mai greu cu elvețienii și vine unul și mai greu cu albanezii. Suntem însă la mâna noastră. În proporție de 90-95 la sută vom fi calificați dacă batem. Dacă batem, merităm să fim în optimi, dacă nu, nu merităm. Vom reuși cu siguranță să ne ridicăm la miza partidei. În cazul în care nu batem Albania, e trist, e crunt, dar asta e realitatea. Important e să dăm tot ce avem mai bun în ultimul meci și să încheiem partida fără regrete. Nu există favoriți, nu există meciuri câștigate dinainte. Fizic ne resimțim, dar metodele de refacere sunt profesioniste și cu siguranță la ora jocului vom fi pregătiți”, a completat atacantul Claudiu Keșeru.

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva României, după ce suporterii tricolorilor au aprins torţe pe stadion, după golul marcat de Bogdan Stancu, în minutul 17, al partidei cu Elveţia. Şi Ungaria se află în aceeaşi postură tot din pricina torţelor aprinse de fanii maghiari, în meciul împotriva Austriei.

