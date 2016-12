Tricolorii au smuls un punct în fața Elveției

La capătul unui joc în care a condus, dar a tremurat pe final, naționala României a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu reprezentativa Elveției, în cel de-al doilea meci din Grupa A de la Euro 2016, disputat miercuri seara, pe stadionul „Parc de Princes” din Paris. Cei peste 20.000 de spectatori români din tribune și-au încurajat favoriții încă din primul minut, chiar dacă au privit surprinși la formula de start aruncată în luptă de selecționerul Anghel Iordănescu. Patru schimbări față de partida cu Franța, cele mai multe în linia de mijloc. Mutările s-au văzut în jocul tricolorilor, care au cedat posesia, căutând să lovească pe contraatac. Drept urmare, elvețienii și-au creat rapid două ocazii, ambele prin Seferovic, care mai întâi a tras puțin pe lângă poartă, apoi a fost blocat de Tătărușanu. Contrar cursului jocului, la prima fază ofensivă a naționalei României, Chipciu a pătruns în careu și Lichsteiner a făcut un fault inutil, trăgându-l de tricou. Lovitură de pedeapsă și, ca și în meciul cu Franța, B. Stancu a executat perfect de la punctul cu var, deschizând scorul în minutul 17. Elvețienii au replicat rapid și, un minut mai târziu, Tătărușanu a respins spectaculos la șutul lui Schar. Scăpați cu bine, elevii lui Iordănescu au ieșit din nou la joc și Chipciu, cel mai bun din ofensivă, a finalizat o acțiune personal cu o „acoladă” pe lângă bară. Norocul a părut să țină cu tricolorii și Săpunaru a fost la un pas să dubleze diferența după o fază fixă, dar mingea trimisă de fundașul de la Pandurii a nimerit bara din stânga lui Sommer. Finalul primei reprize le-a aparținut jucătorilor din Țara Cantoanelor, însă Dzemaili a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

O REPRIZĂ SECUNDĂ SLABĂ

La pauză, Pintilii a rămas la cabine, locul său fiind luat de Hoban, iar mijlocașul campion în Israel nu a nimerit poartă dintr-o poziție excelentă, la două minute de la reluare. A fost ultima acțiune mai închegată a tricolorilor, care au căzut fizic, cedând clar mijlocul terenului. Cu Torje lipsit de inteligență tactică pe fază defensivă și cu Prepeliță într-o zi foarte slabă, România a fost depășită clar și doar intervențiile la sacrificiu ale fundașilor centrali, Dragoș Grigore și Chiricheș, și calmul lui Tătărușanu, au întârziat venirea golului egalizator. În cele din urmă însă, în min. 57, Mehmedi a profitat de lipsa de reacție a defensive tricolore și a reluat perfect din careu, cu un șut în cros, după o lovitură liberă. După accidentarea lui Raț, Iordănescu l-a trimis în teren pe S. Filip, dar nici fundașul dinamovist nu a putut opri tăvălugul elvețian. Surprinzător, în ultima jumătate de oră, românii au căzut fizic și totul s-a transformat într-o apărare disperată. Doar imprecizia nou intratului Embolo și egoismul lui Shaqiri au salvat naționala României. De partea cealaltă, Torje a încercat să-l surprindă pe Sommer cu un șut dintr-o lovitură liberă de la peste 30 de metri, dar portarul elvețian a respins in extremis. Forțat de problemele musculare ale lui B. Stancu, Iordănescu l-a trimis în avanposturi pe Fl. Andone, cee ce a rupt și mai mult linia de mijloc. Ultimele minute au însemnat un asalt asupra defensivei tricolore, dar totul s-a încheiat cu bine și tricolorii au smuls primul punct de la EURO 2016, păstrând șanse pentru calificarea în optimi, chiar de pe locul secund în grupă.

„SUNTEM LA MÂNA NOASTRĂ”

La final, selecționerul a explicat alegerile făcute în formula de start și felul în care s-au descurcat tricolorii. „Au fost două reprize distincte, una bună, în care am și marcat și ne-am creat și alte ocazii. Dacă marcăm golul doi, jocul se închidea. Repriza a doua, elvețienii au preluat inițiativa, ne-a destabilizat golul lor, dar am și fost nevoiți să facem două schimbări, Pintilii și Raț, ultimul cerând schimbarea. Am avut o cădere la mijlocul terenului, chiar dacă la pauză le-am spus jucătorilor să nu facă pasul înapoi. Am și căzut fizic pe final. Schimbările față de meciul cu Franța au fost necesare, pentru că aveam nevoie de sânge proaspăt. Suntem la mâna noastră și un joc bun cu Albania ne poate aduce bucurie”, a declarat Iordănescu. „Am făcut o primă repriză foarte bună, după care am obosit un pic și am făcut pasul înapoi. Rămânem în cărțile calificării, chiar și pentru locul secund în grupă”, a adăugat Chipciu.

Au evoluat echipele - România (selecţioner Anghel Iordănescu): Tătăruşanu - Săpunaru, Chiricheş (cpt.), Dr. Grigore, Raţ (61 St. Filip) - Pintilii (46 Hoban), Prepeliţă - Torje, B. Stancu (83 Fl. Andone), Chipciu - Keşeru; Elveţia (selecționer Vladimir Petkovic): Sommer - Lichsteiner (cpt.), Djourou, Schar, Ricardo Rodriguez - Xhaka, Behrami - Shaqiri (90+1 Tarashaj ), Dzemaili (83 Lang), Mehmedi - Seferovic (64 Embolo). Partida a fost arbitrată de rusul Sergei Karasev. Cartonaşe galbene: Prepeliţă, Chipciu, Keşeru, Dr. Grigore / Xhaka, Embolo.

