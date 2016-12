Un cântec de un milion de dolari

Manuscrisul original al cântecului ”American Pie”, compus de Don McLean, considerat unul dintre cele mai cunoscute single-uri din muzica secolului XX, a fost vândut cu 1,2 milioane de dolari, a anunţat, marţi, casa de licitaţii Christie's. Preţul de vânzare nu a reuşit însă să doboare precedentul record în domeniu, stabilit în 2014, atunci când manuscrisul original al cântecului ”Like a Rolling Stone”, compus şi interpretat de Bob Dylan, a fost vândut cu două milioane de dolari. Tom Lecky, directorul departamentului de cărţi şi manuscrise din cadrul casei Christie's, spune că preţul de 1,2 milioane de dolari reprezintă, totuşi, o sumă impresionantă şi poate fi considerat un tribut de recunoştinţă adus lui Don McLean, unul dintre cei mai talentaţi cantautori şi compozitori din generaţia sa.

Manuscrisul, ce conţine versuri scrise de mână de McLean, notiţe şi ştersături, oferă cititorilor săi o privire de ansamblu asupra felului în care a fost compus acest cântec celebru, cu o durată de opt minute, care a cunoscut apoi numeroase reinterpretări, după lansarea sa din 1971. Don McLean era un compozitor sărac atunci când a scris versurile de la ”American Pie”, în Cold Spring şi Philadelphia. Cele şase versuri ale refrenului reflectă transformările sociale care aveau loc în SUA, la sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor '70. ”Moartea lui Buddy Holly a reprezentat începutul cântecului”, spune Don McLean. ”Asta mi-a venit în minte. L-am iubit pe Buddy Holly şi acea primă parte a cântecului este autobiografică”. Versul ”The day the music died” (Ziua în care muzica a murit) din ”American Pie” se referă la accidentul de avion din 1959 în care a murit Buddy Holly, alături alţi cântăreţi rock 'n' roll, Ritchie Valens şi J.P. Richardson, cunoscut sub numele de scenă The Big Bopper.

”American Pie” a ocupat locul al cincilea în Song of the Century (Cântecul Secolului), un top de 365 de cântece reprezentative pentru cultura şi muzica americană, alcătuit de reprezentanţii Recording Industry Association of America (RIAA) şi National Endowment for the Arts. Un cover dance-pop al acestui cântec a fost lansat de cântăreaţa Madonna în anul 2000. Acea versiune, mai scurtă decât originalul, a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din foarte multe ţări, inclusiv în Marea Britanie, Canada, Australia, Italia, Germania, Elveţia, Austria şi Finlanda.