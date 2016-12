Un individ drogat a atacat două femei în Constanța! Urla că este Dumnezeu...

15:31:12 / 11 Noiembrie 2015

Jaleeeee

Este jale in Constanta , in fiecare bloc exista o gasca de drogati care o ard la coltul blocului toata ziua si fumeaza sau baga in vene mizeriile astea pe care le numiti etnobotanice , in fapt otravuri . Au ajuns oamenii sa se fereasaca , femeila sa nu mai iasa seara ca astia te omoara pt 10 lei de o doza . trrebuie facut ceva , trebuie mai mult locuri specealizate unde sa isi face detox ca afara nu la misto ca la noi unde ii tin la un loc cu nebunii si le dau drumul dupa 5 zile acasa .