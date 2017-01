Victorii împărțite între naționalele de fotbal pe plajă ale României și Bulgariei

Vineri și sâmbătă, la Kranevo (Bulgaria), echipele naționale de fotbal pe plajă ale Bulgariei și României au susținut două meciuri de verificare. Fotbaliștii români au câștigat prima partidă cu scorul de 8-5 și au pierdut-o pe a doua cu 4-5, după prelungiri. Au marcat pentru tricolori: Marian Măciucă 4, Bogdan Ciocănel 2 și Dorel Zaharia 2, respectiv Marian Măciucă 2, Ionuț Florea și Raj Cărăuleanu. Au mai evoluat pentru naționala țării noastre: Ionuț Florea și Laurențiu Gheorghe - portari; Ionel Posteucă, Liviu Croitoru, Adrian Tănase și Gabriel Dobre - jucători de câmp.

„Au fost două teste foarte bune, în care am putut utiliza și jucătorii care au evoluat mai puțin în partidele precedente, așa cum este Bogdan Ciocănel, care se integrează din ce în ce mai bine în echipă. În Bulgaria am experimentat mai multe scheme în care este inclus portarul Ionuț Florea. El ne ajută mult la construcție, pentru că are un joc de picior foarte bun, dar poate să și tragă de la distanță. Bulgarii au echipă destul de bună, dar joacă uneori cam dur, de aceea la meciul al doilea ne-am mai ferit, ca să nu ne accidentăm”, a declarat selecționerul României, Viorel Farcaș.

Bulgaria evoluează în eșalonul secund al Euroligii 2016 și se pregătește pentru întâlnirile oficiale din această vară, ca și România, care a promovat anul trecut în prima divizie a Euroligii de fotbal pe plajă. Selecționata României va participa săptămâna viitoare la turneul de la Sanxenxo (Spania), primul din Euroliga 2016 pentru tricolori, programat în perioada 8-10 iulie. România va întâlni pe țărmul Oceanului Atlantic, în ordine, Spania, Ucraina și Franța. Plecarea la Vigo este programată pentru marți.

