Viitorul a smuls un punct la Bucureşti

„Arena Naţională” din Bucureşti a găzduit luni seară întâlnirea dintre formaţiile Fotbal Club FCSB şi FC Viitorul, din etapa a şaptea play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Un meci deosebit de important şi care s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, iar lupta pentru câştigarea titlului în acest sezon rămâne deschisă între cele două echipe.

Prima repriză a fost controlată de echipa bucureşteană, care a înscris prin Pintilii, în minutul 40, şi a mai ratat câteva bune ocazii de gol, având şi o bară, prin Alibec, în minutul 14, în timp ce jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au ameninţat o singură dată poarta lui Niţă, în minutul 34, atunci când Hodorogea a reluat balonul cu capul pe lângă bară.

Cele mai mari ocazii de gol pentru FCSB în prima parte a jocului au fost irosite de Pintilii, şut respins de Rîmniceanu, în minutul 14, Enache, în minutul 27, balon salvat incredibil de Ţîru de pe linia porţii, şi Boldrin, în minutul 42, minge trimisă puţin pe lângă poartă. În plus, FCSB a mai solicitat şi două lovituri de la 11 metri, la intervenţiile asupra lui Momcilovic, în minutul 8, şi Alibec, în minutul 39, dar arbitrul Radu Petrescu nu a luat vreo decizie, însă maniera de arbitraj a fost una care a nemulţumit ambele tabere, faulturile repetate ale lui Pintilii fiind trecute cu vederea de centralul bucureştean.

Repriza a doua a început cu bara lui Ovidiu Popescu din minutul 49 şi cu ocazia Viitorului din minutul 57, atunci când Niţă a respins în corner mingea trimisă periculos cu capul de Aurelian Chiţu. Rîmniceanu a intervenit şi el salvator în minutul 62 la reluarea lui Ovidiu Popescu, iar egalarea a venit în minutul 73, Ţucudean trimiţînd în poartă din interiorul careului mic mingea centrată de Cristi Ganea. Rîmniceanu a scos de sub bară balonul trimis de Gnohere în minutul 78, iar Viitorul s-a apărat până la final cu un om mai puţin, Hodorogea părăsind terenul de joc accidentat în minutul 79. Gnohere a ratat golul victoriei în minutul 87, iar Bălaşa a trimis şi el peste poartă în minutul 90+5, astfel că tabela de marcaj nu s-a mai modificat.

Rezultat final: Fotbal Club FCSB - FC Viitorul 1-1 (Pintilii 40 / Ţucudean 73).

„Steaua a fost mai bună ca noi, am suferit, dar am avut şi noi momentele noastre bune. Am avut şansă, am luptat până la final, ne-am sacrificat şi am obţinut un punct. Rîmniceanu a prins o zi mare. Mai avem trei meciuri”, a declarat Gică Hagi la finalul partidei.

Au evoluat următoarele formaţii - FCSB (antrenor Laurenţiu Reghecampf): Fl. Niță - Pleaşcă (81 Tamaş), Bălașa, Moke, Momcilovic - Ov. Popescu (75 Gnohere), Pintilii - G. Enache (60 De Amorim), Boldrin, Fl. Tănase - Alibec (cpt.); FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Hodorogea, Țîru, Boli - Benzar (cpt.), N. Roșu, Vînă, Cr. Ganea - A. Chițu (70 Ţucudean), Purece (55 Casap), Fl. Coman (70 Vl. Morar). Cartonaşe galbene: Moke, G. Enache, Pintilii, Gnohere / Hodorogea, Cr. Ganea, N. Roșu, Benzar, Rîmniceanu. Meciul a fost arbitrat la centru de bucureşteanul Radu Petrescu.

Sâmbătă, în primele două meciuri din etapa a şaptea play-off-ului, s-au înregistrat următoarele rezultate: Astra Giurgiu - CFR Cluj 0-1 (C. Deac 51) şi CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti 2-2 (A. Ivan 13, Zlatinski 90+2 / Romera 56, D. Nistor 81).

Clasament play-off: 1. FCSB 38p (golaveraj: 10-5), 2. FC VIITORUL 35p (7-6), 3. Dinamo 33p (9-6), 4. CFR 33p (8-7), 5. Craiova 28p (5-10), 6. Astra 26p (7-12).

Tot luni seară, în ultimul joc din etapa a şaptea a play-out-ului, ultima clasată, ASA Tg. Mureş a remizat, scor 0-0, pe terenul celor de la CSM Poli Iaşi, formaţie care se află pe primul loc în play-out.

Celelalte rezultate din etapa a 7-a play-out-ului - joi: ACS Poli Timişoara - Gaz Metan Mediaş 1-0 (Străuț 88); vineri: Concordia Chiajna - FC Voluntari 0-2 (Ad. Bălan 19, 30) şi Pandurii Tg. Jiu - FC Botoșani 1-1 (Păcurar 90+4-pen. / Vaşvari 42-pen.).

Clasament play-out: 7. Iaşi 30p (golaveraj: 8-2), 8. Gaz Metan 29p (8-7), 9. Botoşani 25p (9-6), 10. Voluntari 24p (7-8), 11. ACS Poli 21p (7-3), 12. Pandurii 17p (5-8), 13. Concordia 16p (4-10), 14. ASA 12p (3-7).