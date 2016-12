Ziua Dobrogei, celebrată pentru prima dată ca sărbătoare națională

14:52:13 / 02 Noiembrie 2015

trofin_vasile@yahoo.com

Haideti sa facem un sondaj cu intrebarea : Stiti cand este ziua nationala a Dobrogei ? Cred ca va fi o mare deziluzie. In primul rand este o idiotenie sa zici zi nationala pentru o regiune a unui stat national . Putea sa fie simplu ; ziua regiunii sau a zonei geografice , Dobrogea. In administatia publica nu exista Dobrogea , exista doar judetele componente din zona geografica denumita Dobrogea. Mare , mare dezinformare ! . In favoarea cui ?.