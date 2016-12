Ziua Păcălelii, când șarpele fantastic se reîntoarse printre tomitani

17:48:01 / 01 Aprilie 2015

Tomisul nu e cel mai vechi oras din Romanica

Toata tara asta are sub pamantul ei imense comori arheologice. Se mai apuca din cand in cand cate unu' si sapa si da peste cateva kile de aur dacic. Din ce cauza nu s-or apuca si arheologii nostri de sapat pe bune nu inteleg... Cu ce gasesc s-ar putea autofinanta numai daca ar trimite in strainatate 10% din piesele fara importanta deosebita descoperite.