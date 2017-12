1.000 de soldaţi americani încep un exerciţiu militar în Georgia

Aproximativ 1.000 de militari americani au început, marţi, un exerciţiu în Georgia, pe fondul tensiunilor dintre Tbilisi şi Moscova. Oficialii au declarat că exerciţiul Immediate Response 2008 a fost plănuit timp de mai multe luni şi nu are legătură cu intensificarea tensiunilor dintre Moscova şi Tbilisi. “Principalul obiectiv al acestui exerciţiu este cel de a consolida cooperarea şi parteneriatul între forţele americane şi cele georgiene”, a declarat generalul William B. Garrett. La exerciţiu participă 600 de militari georgieni şi un număr redus de militari din Armenia, Azerbaijan şi Ucraina. El va dura două săptămîni şi se va desfăşura la baza militară de la Vaziani, situată în apropierea capitalei georgiene Tbilisi. Centrul militar de la Vaziani este o fostă bază aeriană a Rusiei. Armata georgiană şi Pentagonul cooperează îndeaproape. Georgia are un contingent de 2.000 de militari care susţin coaliţia americană din Irak, iar SUA oferă instruire şi echipament forţelor georgiene.

Pe de altă parte, se relatează că Abhazia a respins, luni, un plan de soluţionare a conflictului cu Georgia propus de Grupul de prieteni ai secretarului general ONU - Germania, Franţa, Rusia, Marea Britanie şi SUA. „Am luat cunoştinţă de planul de pace propus de Grupul de prieteni ai secretarului general ONU. Nu intenţionăm să discutăm cu nimeni statutul politic al Abhaziei. Sîntem pe cale să construim un stat independent şi democratic”, a declarat liderul separatist abhaz Serghei Bagapş, după o întîlnire cu reprezentantul special al UE pentru Caucazul de Sud, Peter Semneby. Proiectul a fost transmis preşedintelui abhaz de un reprezentant al diplomaţiei germane, Hans-Dieter Lucas. Conţinutul documentului nu a fost dezvăluit. Situaţia din Abhazia şi Osetia de Sud s-a agravat în ultimele zile, pe fondul disensiunilor dintre SUA, care susţin aderarea Georgiei la NATO şi Rusia, acuzată că doreşte anexarea celor două regiuni separatiste. Preşedinţia franceză a UE a anunţat sîmbătă că intenţionează să se implice, în cel mai scurt timp, în diminuarea tensiunilor din regiunile separatiste georgiene.