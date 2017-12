110 utilaje şi 200 de angajaţi, pregătiţi pentru deszăpezire

Prima ninsoare în judeţul Constanţa nu a creat niciun fel de probleme pe drumurile judeţene. „Maşinile care patrulează în judeţ au anunţat dispeceratul despre faptul că în mai multe zone din judeţul Constanţa a început să ningă uşor. Utilajele Regiei au fost imediat mobilizate pentru a interveni dacă va fi nevoie. Având în vedere că zăpada nu s-a aşezat pe carosabil, am decis ca utilajele să rămână în dispozitiv”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că, pentru sezonul rece 2013-2014, Regia are asigurate materialul antiderapant, precum şi combustibilul necesar utilajelor. Au fost achiziţionate 10.000 de tone de nisip, 1.000 de tone de sare şi peste 100 de tone de combustibil. De asemenea, pentru toate utilajele Regiei au fost efectuate reviziile, fiind complet echipate pentru iarnă. „Pentru această iarnă, avem pregătite pentru intervenţie 110 maşini şi utilaje, în toate centrele zonale fiind peste 200 de angajaţi ai Regiei gata să intervină în orice moment”, a spus directorul RAJDP. El a adăugat că, pentru o intervenţie cât mai promptă în toate zonele judeţului, utilajele RAJDP au fost împărţite în cele şase centre permanente, Constanţa, Cuza Vodă, Tariverde, Hârşova, Topraisar şi Băneasa. „Pentru a acoperi cât mai bine judeţul, am luat decizia înfiinţării a patru puncte de sprijin, la Agigea, Dumbrăveni, Şipote şi Cheia, acolo unde avem câte două utilaje şi personalul aferent acestora”, a explicat Gâmbuţeanu. El a mai spus că maşinile Regiei vor continua să patruleze pe drumurile judeţene pentru a identifica eventualele probleme, în vederea unei intervenţii cât mai prompte. „Cu această ocazie, dorim să le transmitem participanţilor la trafic pe drumurile judeţene ca, în perioadele cu intemperii, să evite cât de mult se poate deplasarea cu autovehiculele, pentru a nu se crea blocaje”, a afirmat Gâmbuţeanu.