2018, un nou început pentru FC Farul Constanţa

15:33:37 / 20 Octombrie 2018

Minciuna

Contracte achitate si datorii? Pai nu va e rusine sa minyiti, am jucat un an intreg si nici pana acum nu am primit cateva mii de euro, ce si achitat? Un salariu la cei de anul asta fin 4,plangi prin oras ca nu ai bani si ca te-ai saturat de mincinosii de langa tine, ca lasi echipa daca nu da primaria bani,pe la toti care te trimite Pitu si Akan te fuci si cersesti, vrei doar sa co duci pe banii primariei si de la sponsori, exact ce au facut cei de anul trecut, macar cu ei ne-am luat salariile, acum va bateti joc aud, astepti sa iti iasa actele sa anunti partenerii, care va fi surpriza cu numele lor? De ce nu dau bani asa zisii parteneri? Ati reusit sa stricati tot, pentru asta nu am ramas si moi, 10 mil lui Vlad Neagu dupa 3 luni, batsie de joc. Rusineeeee