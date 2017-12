22 martie - Ziua Mondială a Apei

În urmă cu aproape două decenii, pe 22 decembrie 1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurător, de la Rio de Janeiro, Brazilia, a fost adoptată hotărîrea prin care 22 martie devenea Ziua Mondială a Apei. De atunci, în fiecare an, ţările lumii îşi reunesc toate eforturile pentru a întări comunicarea în vederea selectării celor mai bune soluţii pentru ca cea mai însemnată bogăţie a pămîntului să fie cît mai curată. Pentru acest an, Ziua Mondială a Apei are tema \"Ape transfrontaliere - oportunităţi comune\", întrucît managementul apelor care traversează frontiere permite atingerea obiectivelor ecologice, dar şi rezolvarea problemelor comunităţilor locale. Administraţia Naţională \"Apele Române\" - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral are o vastă experienţă în domeniul gospodăririi apelor, pusă în acord cu principiul “dezvoltării durabile” în vederea asigurării protecţiei şi repartiţiei echilibrate a resurselor pe bazine hidrografice. Potrivit Administraţiei Naţionale \"Apele Române\" (ANAR), ţara noastră are resurse de apă relativ sărace şi distribuite neuniform, însumînd 140 miliarde metri cubi, ce reprezintă atît ape de suprafaţă, cît şi ape subterane. \"Pe teritoriu sînt inventariate şi codificate 4.864 cursuri de apă, cu o lungime de circa 78.905 km. Raportat la populaţia actuală a ţării, România dispune de o resursă de apă, utilizabilă în regim natural, de circa 1.870 mc/locuitor pe an, luînd în consideraţie numai aportul rîurilor interioare, situînd ţara noastră în categoria ţărilor cu resurse de apă relativ reduse în raport cu resursele altor ţări, media pentru Europa fiind de 4.000 mc/locuitori\", susţin reprezentanţii ANAR. \"Cerinţa de apă pentru 2009 a scăzut cu aproape un miliard de metri cubi faţă de anul 2008. Astfel, dacă în 2008, volumul de apă solicitat de agenţii economici se situa la valoarea de 9,44 miliarde mc, în 2009, cerinţa de apă este de 8,50 miliarde mc, din care 1,82 miliarde mc, pe primul trimestru. Din cerinţa totală de apă pentru anul 2009, cea mai mare pondere o reprezintă cerinţa de apă pentru industrie (69,1%), urmată de agricultură (16,3%) şi populaţie (14,6%)\", mai arată ANAR. Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, declara recent că \"gestionarea raţională şi adecvată a resurselor de apă a devenit şi mai importantă, mai ales din cauza fenomenelor hidrologice extreme, care s-au manifestat în multe regiuni din lume şi în ţara noastră. Este evident că, pentru a face faţă acestor provocări, trebuie să avem o schimbare de atitudine faţă de apă, prin conştientizarea populaţiei, precum şi prin implicarea şi creşterea rolului autorităţilor administraţiei publice locale în modul în care sînt utilizate resursele de apă\".