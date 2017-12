600 de touroperatori, impresionaţi de litoral

După o săptămână întreagă în care au vizitat toate staţiunile şi hotelurile de pe litoralul românesc, cei 600 de agenţi de turism din România, Republica Moldova dar şi reprezentanţi ai Turismului din Grecia au ajuns la o singură concluzie: litoralul nostru este o destinaţie ce trebuie promovată. Este de departe cea mai importantă concluzie cu care s-a încheiat, sâmbătă, 26 mai, cel mai mare Infotrip „Vacanţă în ţara mea” organizat până acum În România. Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Primăriei Constanţa şi Ministerului Turismului de acum, care s-a ocupat de aducerea în România a celor 35 de membri ai delegaţiei din Republica Moldova. Încheierea evenimentului de succes a fost marcată de o seară de gală, organizată la Complex Mercur-Minerva din staţiunea Mamaia şi a coincis cu inaugurarea acestuia ca primul hotel tip Family Club - Premium All Inclusive din ţară.

CE ÎNSEAMNĂ PRIMUL HOTEL TIP FAMILY CLUB - PREMIUM ALL INCLUSIVE DIN ŢARĂ? „Ceea ce Complexul Mercur-Minerva aduce nou, faţă de alte unităţi de cazare existente în România, sunt serviciile destinate special familiilor cu copii. Acestea pot beneficia de spaţii de joacă pentru cei mici, camerele sunt dotate cu pătuţuri, locurile de pe plajă sunt amenajate şi pentru copii, iar în cadrul hotelului există animatori pentru cei mici. Totul este gândit în aşa fel încât familiile cu copii să găsească tot ce au nevoie pentru o vacanţă perfectă în incinta hotelului”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, totodată şi preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin. La manifestarea organizată sâmbătă seară au răspuns pozitiv invitaţiei transmise de Asociaţia Litoral şi ANAT oficialităţi precum: primarul Municipiului Constanţa, Radu Mazăre, directorul Oficiului Elen de Turism de la Bucureşti, Christina Efthimiou, preşedintele Asociaţiei Râşnov, Constantin Ungureanu, primarii care au în administrare staţiunile de pe litoral, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Adrian Bâlbă etc. Muzică, dansuri greceşti, fete frumoase, recitaluri susţinute de Adrian Enache, Ionuţ Galani şi Andreea Olariu (vedeta care a impresionat deja scenele din România, Italia şi Spania şi care este susţinută, în acest an, de Asociaţia Litoral - Delta Dunării) au făcut ca seara să fie perfectă.

PRIMARUL CONSTANŢEI, RADU MAZĂRE, A DECLARAT CĂ NU EXISTĂ ALTĂ STAŢIUNE MAI FRUMOASĂ DECÂT MAMAIA, UNDE NU SE PROMOVEAZĂ NUMAI TURISMUL DE DISTRACŢIE ŞI CLUBURILE DE NOAPTE, CI ŞI TURISMUL DEDICAT FAMILIŞTILOR.

„NU EXISTĂ STAŢIUNE MAI FRUMOASĂ DECÂT MAMAIA” „Îmi pare rău că acest periplu se încheie cu doar câteva zile înainte de inaugurarea pasarelei din Mamaia şi de începerea croazierelor pe mare direct din staţiune. Până acum, turiştilor le era destul de greu să se deplaseze în Portul Tomis, singura zonă de unde plecau pasagerele. Acum, se pot îmbarca chiar din dreptul hotelului Victoria iar, din 2013, se vor mai deschide două noi zone de îmbarcare: una din apropierea complexului Minerva şi cea de-a doua, din nordul staţiunii”, a declarat primarul Constanţei. Radu Mazăre a mai declarat că, în luna august, vom avea un carnaval asemănător celui din Brazilia. Toate cluburile vor avea câte un car alegoric şi, timp de trei zile, principala arteră va fi oprită circulaţiei şi deschisă 24 de ore din 24 distracţiei şi petrecerilor. „Ne-am înfrăţit cu brand-ul Fashion TV, aşa că vom avea împreună petreceri, prezentări de modă”, a mai afirmat Radu Mazăre. Edilul a ţinut să mulţumească tuturor oaspeţilor că au căpătat încredere în litoralul românesc şi a promis că vom da clasă concurenţei noastre, bulgarii, şi a reamintit de prezenţa, din iunie, a turiştilor iranieni pe litoralul românesc.

DIPLOME SURPRIZĂ Preşedintele ANAT şi al Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, Corina Martin, împreună cu primarul Constanţei, Radu Mazăre, au înmânat invitaţilor de seamă diplome în semn de mulţumire pentru eforturile depuse în promovarea litoralului. Astfel, complexul Minerva a fost premiat pentru „O nouă atitudine pe litoralul românesc” - primul hotel tip Familly Club-Premium All Inclusive din ţară. Preşedintele ANAT Moldova, Sevastian Botnari, a primit premiul pentru împlinirea a 10 ani de activitate a Agenţiei de peste Prut, iar preşedintele Organizaţiei Elene de Turism, Konstantinos Zikos, care, din păcate, nu a putut onora invitaţia la eveniment, a primit o diplomă de mulţumire. „Infotrip-ul organizat pe litoral a fost o lecţie din care am învăţat că putem organiza acţiuni la scară foarte mare, şi nu doar acţiuni izolate, cum era până acum. Feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea participanţilor ne-a mai spus şi că este foarte important pentru turism ca, la nivel local, să existe o colaborare foarte strânsă între autorităţile locale, hotelieri, agenţi economici şi agenţii de turism, aşa cum se întâmplă deja la Constanţa”, a mai spus Corina Martin. Ea a adăugat că, tocmai mulţumită colaborării între agenţi economici şi autorităţi locale, Asociaţia Litoral este cea mai puternică organizaţie de promovare a turismului din ţară.