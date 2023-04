'72 Seasons', noul album al trupei Metallica - în premieră în cinematografe, pe 13 aprilie

Al doisprezecelea album de studio al trupei Metallica - "72 Seasons" - va putea fi ascultat, în premieră, în cinematografe, pe data de 13 aprilie, într-un listening party global, cu doar o zi înainte de lansarea mondială.



Potrivit unui comunicat al Universal Music Romania, spectacolul are o singură difuzare.



"72 Seasons - Global Premiere", filmul, aduce pe marele ecran interviuri exclusive cu membrii trupei, care vor dezvălui poveştile din spatele muzicii lor, precum şi videoclipurile pieselor de pe ultimul album.



Albumul şi filmul vor putea fi văzute în reţeaua Cineplexx, reţeaua Cinema City, reţeaua Happy Cinema, Cine Gold, Cinema Victoria Timişoara, Cinemax, Cinema One Braşov, Cinema One Satu Mare, Cinema Ateneu Iaşi, Cinema Inspire Craiova, Cinema Inspire Alba Iulia, Cinema Arta Cluj şi Cinema Victoria Cluj.



În cinematografele selectate, "Metallica: Global Premiere" este disponibil cu sunet Dolby Atmos, o experienţă audio care îi va imersa pe ascultători în fiecare melodie pentru a dezvălui detalii de o claritate şi profunzime de neegalat, precizează sursa citată.



Conţinând recent lansatele "If Darkness Had a Son", "Screaming Suicide" şi primul single "Lux Aterna", "72 Seasons" va fi lansat pe 14 aprilie de Blackened Recordings.



Produs de Greg Fidelman, Hetfield & Ulrich, albumul "72 Seasons" conţine 12 piese, are o durată de peste 77 de minute şi este cel mai recent album de studio al trupei Metallica de la "Hardwired... To Self-Destruct" din 2016. Va fi disponibil în ediţie limitată pe vinil negru 2LP de 140 g precum şi în format CD şi pe canalele de streaming, iar precomenzile se pot face accesând https://presave.umusic.com/72-season.