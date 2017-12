A fost identificată... busola biologică

O pereche de proteine care se leagă între ele ar putea găsi direcția câmpului magnetic, jucând rolul acului unei busole, se arată într-un studiu apărut luni în ”Nature Materials”. ”Pentru prima oară a fost identificată o busolă biologică, aptă să detecteze câmpul magnetic", a declarat pentru AFP biofizicianul Can Xie de la Universitatea din Beijing, coautor al studiului.

Oamenii de știință sunt de acord de câțiva ani că multe specii, printre care păsările migratoare, porumbeii, tonul sau balenele, pot detecta câmpul magnetic, găsindu-și astfel drumul, îndeosebi în timpul migrației. Pământul este un imens magnet, care generează un câmp magnetic ale cărui intensitate și direcție variază în funcție de latitudine și longitudine. Detectarea valorilor sale permite orientarea la suprafața pământului. Însă modul în care animalele simt câmpul magnetic rămâne un mister. ”Animalele utilizează mai multe simțuri pentru a percepe lumea înconjurătoare”, spune Can Xie. ”Sunt bine cunoscute mecanismele vederii, auzului, gustului, mirosului sau pipăitului, însă altele rămân necunoscute”, adaugă el. Analizând genomul musculiței de oțet, echipa de cercetători a lui Can Xie a identificat o proteină (pe care a numit-o Magr) care, legându-se de o alta, sensibilă la lumină (Cry), se aliniază spontan în direcția câmpului magnetic. ”Acest complex proteic are o structură în formă de tijă care se comportă ca acul unei busole”, explică biofizicianul chinez. Perechea de proteine ar putea fi faimosul dispozitiv intern de geolocalizare căutat de multă vreme.

Cercetătorii au găsit gene care codifică această pereche de proteine la multe specii animale, cum ar fi în retina porumbeilor, dar și la fluturi, șobolani, balene și în unele celule umane. Autorii recunosc în schimb că nu înțeleg deocamdată felul în care perechea Magr/Cry detectează câmpurile magnetice și nici dacă acest cuplu este cu adevărat la originea capacităților de magneto-receptare (perceperea undelor magnetice) ale animalelor.

