A fosta lansat primul trailer al celui de-al V-lea sezon al „House of Cards“

Luni, Netflix a lansat primul trailer oficial al celui de-al 5-lea sezon al serialului "House of Cards", o dramă politică cu Kevin Spacey și Robin Wright în rolurile principale. Noul trailer transpune spectatorii în centrul cursei electorale dintre Frank Underwood și opozantul său Will Conway (Joel Kinnaman) pentru cel mai înalt post din statul american, Underwood părând a se clasa în top. "Underwood 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. O singură națiune Underwood," afirmă în videoclip personajul lui Kevin Spacey. Din noul sezon al serialului "House of Cards" va lipsi creatorul Beau Willimon. Willimon va fi înlocuit de scenariștii Frank Pugliese și Melissa James Gibson. Alături de Kevin Spacey și Robin Wright, în cel de-al cincilea sezon vor mai juca Michael Kelly​, ​Jayne Atkinson​, ​Neve Campbell​, ​​Derek ​Cecil, Paul Sparks​ și Joel Kinnaman​. ​Melissa James Gibson și Frank Pugliese sunt creatorii acestui sezon, fiind producători executivi alături de David Fincher, John Mankiewicz, Daniel Minahan, Spacey​, ​Joshua Donen, Dana Brunetti​, ​Eric Roth, Wright​, Michael Dobbs și Andrew ​Davies. Creat pentru televiziune de Beau Willimon, “House of Cards” este produs de Donen/Fincher/Roth și Trigger Street Productions, Inc. în asociere cu Media Rights Capital pentru Netflix. Sezonul 5 reia acțiunea de unde a rămas sezonul precedent, președintele Frank Underwood luptându-se pentru cariera sa politică dar și pentru a-și menține căsnicia alături de soția sa. În trailer, Underwood se plânge că cetățenii americani trebuie să fie supravegheați în mod constant și plănuiește să îi conducă într-un viitor previzibil.

Trailerul oferă și alte sugestii pentru ceea ce va urma. Noul sezon se reîntoarce după o absență îndelungată, iar sezonul 4 a avut premiera pe 4 martie, 2016. Premiera sezonul 5 al House of Cards va avea loc marți, 30 mai, pe Netfix. Trailerul poate fi văzut la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=UW8Zyt8SF_U .