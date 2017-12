A început ediţia 100 în prima ligă a fotbalului românesc

CS Universitatea Craiova și CSM Poli Iași au disputat, vineri seară, la Drobeta Turnu Severin, primul meci al sezonul 2017-2018 din Liga 1, unul cu totul special. A fost primul joc din cadrul ediţiei cu numărul 100 din primul eşalon al fotbalului românesc. La finalul celor 90 de minute, Craiova s-a impus cu scorul de 2-0 (Băluţă 42, Gustavo 50), pornind cu dreptul sub comanda noului antrenor, italianul Devis Mangia.

Celelalte partide ale etapei vor avea loc după următorul program - sâmbătă, 15 iulie, ora 18.30: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara, ora 21.00: Juventus București - Dinamo București; duminică, 16 iulie, ora 18.30: Astra Giurgiu - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ora 21.00: FCSB - FC Voluntari; luni, 17 iulie, ora 18.30: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: FC Botoșani - CFR Cluj. Întâlnirile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.