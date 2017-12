Absențe importante la FC Farul

FC Farul Constanța încheie vineri, de la ora 18.00 (în direct de la Digi Sport 1), pe teren propriu, parcursul din acest an, cu încă un derby împotriva unei contracandidate în lupta pentru promovarea în Liga 1, Dunărea Călărași, în etapa a 18-a a Ligii a 2-a. Constănțenii se confruntă cu mari probleme de efectiv, antrenorul Constantin Gache fiind nevoit să se descurce fără patru dintre titularii din runda precedentă. Astfel, fundașul Robert Băjan și mijlocașul Ion Mihai sunt suspendați, mijlocașul Tiberiu Bălan este accidentat, iar mijlocașul Mihai Nicorec va primi, chiar vineri, cetățenia maghiară și este nevoit să se prezinte în ziua meciului la Debrecen. În plus, mijlocașul Vasilică Cristocea nu s-a refăcut în totalitate după accidentarea suferită în urmă cu trei săptămâni, dar se fac eforturi pentru a fi apt la ora disputării întâlnirii. Chiar și așa, obiectivul formației de pe litoral este câștigarea celor trei puncte în duelul de vineri.

„Este ultima reprezentație din acest an în fața propriilor suporteri, iar acest lucru reprezintă o motivație în plus pentru jucători. Fanii au fost mereu alături de noi și vrem să le oferim o victorie, care ne-ar menține în lupta pentru primul loc în clasamentul Seriei 1. Este al treilea derby consecutiv, după cele cu Rapid și Academica, și ne dorim să continuăm pe aceeași linie pozitivă. Sper ca Gudea să repete prestațiile foarte bune, să nu primim gol și să înscriem cel puțin unul. Dunărea are cel mai bun atac din Seria 1, dar să nu uităm că a marcat 13 în goluri în doar două jocuri”, a spus președintele constănțenilor, Auraș Brașoveanu.

APEL CĂTRE FANI

Oficialii clubului constănțean speră ca, în ciuda frigului, să vină cât mai mulți spectatori la meciul cu formația pregătită de Ionel Ganea. „Logic ar fi să fie prezenți mai mulți fani decât la meciurile precedente, ținând cont de rezultatele obținute de echipă, dar vremea și faptul că meciul este televizat s-ar putea să ne ofere o surpriză neplăcută. Totuși, îi invit pe iubitorii fotbalului să vină lângă noi și să fie al 12-lea jucător”, a explicat Brașoveanu. Membrii galeriei Farului fac și ei eforturi pentru a aduce cât mai mulți suporteri la stadion și, în acest sens, vor organiza joi, de la ora 17.00, o caravană care va traversa orașul pe traseul Kaufland - Gară - Far - Poarta 6 - Anda - Pod Butelii - Institutul de Marină - Galeriile Soveja - Boema - Cireşica - Sat Vacanţă - Unirii - Ion Raţiu - stadion, urmând ca apoi să asiste la antrenamentul elevilor lui Constantin Gache.

Citeşte şi:

Ultimul meci oficial al anului pentru FC Farul

Trei puncte imense pentru FC Farul

Meci important pentru FC Farul