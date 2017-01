Ultimul meci oficial al anului pentru FC Farul

După ce a scos patru puncte din duelurile disputate în deplasare cu două dintre contracandidatele în lupta pentru promovarea în Liga 1, 0-0 cu Rapid București și 1-0 cu Academica Clinceni, FC Farul Constanța va disputa vineri, de la ora 18.00 (în direct de la Digi Sport 1), ultimul meci oficial din acest an. Echipa pregătită de Constantin Gache are parte de un nou derby, urmând să primească vizita revelației acestui sezon, Dunărea Călărași, echipă promovată în această vară în liga secundă și antrenată de fostul internațional Ionel Ganea, în cadrul etapei a 18-a a Ligii a 2-a. Constănțenii și-au propus să câștige cele trei puncte, care le-ar asigura o iarnă liniștită și le-ar întări poziția în privința calificării în play-off-ul Seriei 1. „Este o echipă bună, dar noi suntem peste ei și în mod normal ar trebui să câștigăm. Dacă am putea câștiga și în urma unui joc frumos, ar fi foarte bine, dar primordială rămâne victoria”, a declarat antrenorul principal al Farului, Constantin Gache.

În ultimul meci din etapa a 17-a, disputat luni seară, Rapid București s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 4-0, în fața Gloriei Buzău.

Clasament: 1. Rapid 36p (golaveraj: 25-7), 2. Călărași 33p (33-8), 3. Brăila 33p (21-14), 4. Clinceni 30p (31-17), 5. FC FARUL 28p (25-12), 6. Bacău 25p (18-18), 7. Suceava 21p (17-20), 8. Buzău 20p (16-29), 9. Berceni 16p (16-26), 10. Pojorîta 14p (22-26), 11. Balotești 12p (12-23), 12. Oțelul 9p (7-22), 13. Ceahlăul 8p (7-27).

Citeşte şi:

Meci important pentru FC Farul

FC Farul, din derby în derby

Victorie la scor pentru Dunărea Călărași