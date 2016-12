Trei puncte imense pentru FC Farul

După egalul din Giulești, FC Farul Constanța a obținut un nou rezultat excelent în fața uneia dintre contracandidatele la promovare, Academica Clinceni, impunându-se sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, în etapa a 17-a din Seria 1 a Ligii a 2-a. Partida a fost una echilibrată, cu ocazii la ambele porți, dar singurii care au reușit să înscrie au fost elevii lui Constantin Gache. Recuperat pe ultima sută de metri, după o accidentare suferită în urmă cu trei zile, Adrian Pătulea a intrat după pauză și a punctat în min. 60, reluând în plasă centrarea excelentă venită de la Barna. Constănțenii au mai irosit trei mari ocazii prin Mihai Ion, S. Chițu și Pătulea, în timp ce portarul Gudea a avut din nou o prestație foarte bună, blocând tentativele ofensive ale adversarilor. Pe final, Băjan a fost eliminat, în min. 82, după ce a văzut și al doilea cartonaș galben, în timp ce Benzar a primit cartonașul roșu, în min. 88, pentru o intrare dură. „A fost un meci frumos, mai ales că, în ciuda ploii, terenul a fost destul de bun. Echipa a jucat bine, Gudea s-a remarcat din nou între buturi și am avut mai multe ocazii clare de a marca. Băieții au arătat încă o dată că se mobilizează în partidele cu echipele fruntașe”, a spus antrenorul Constantin Gache. În ciuda succesului, FC Farul rămâne pe locul 5 în clasament, dar are șanse de a recupera diferența față de primele clasate. „În acest moment, clasamentul este mincinos. Toate echipele din fața noastră au câte un meci în plus, iar la finalul sezonului regulat se vor elimina rezultatele cu ultima clasată, iar punctele rămase se vor înjumătăți”, a explicat Gache.

Pentru FC Farul au evoluat: Gudea - Băjan, Fl. Pătrașcu, D. Bratu, Barna - M. Ion, Ad. Ionescu, Nicorec (58 Pătulea), T. Bălan (16 Corcoveanu), C. Milea (80 Șt. Rusu) - S. Chițu.

Constănțenii joacă ultimul meci oficial din acest an vineri, de la ora 18.00, pe stadionul „Farul”, când vor primi vizita celor de la Dunărea 2005 Călărași.

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă: Rapid CFR Suceava - SC Bacău 0-3, Bucovina Pojorâta - Oțelul Galați 4-0, Dacia Unirea Brăila - ACS Berceni 3-0, Dunărea 2005 Călărași - CS Balotești 3-0. Meciul Rapid București - Gloria Buzău are loc luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1). Ceahlăul Piatra Neamț a stat.

Clasament: 1. Călărași 33p (golaveraj: 33-8), 2. Rapid 33p (21-7), 3. Brăila 33p (21-14), 4. Clinceni 30p (31-17), 5. FC FARUL 28p (25-12), 6. Bacău 25p (18-18), 7. Suceava 21p (17-20), 8. Buzău 20p (16-25), 9. Berceni 16p (16-26), 10. Pojorîta 14p (22-26), 11. Balotești 12p (12-23), 12. Oțelul 9p (7-22), 13. Ceahlăul 8p (7-27).

