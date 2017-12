Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” oferă cei mai mulţi jucători loturilor reprezentative

Principalul scop al Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, de a creşte şi forma jucători pentru loturile reprezentative, prinde tot mai mult contur. După un prim an în care Academia Hagi a fost singurul club din ţară care a ajuns în fazele finale ale Campionatelor Naţionale cu echipele de juniori A, B, C şi D, în acest an tot mai mulţi juniori au deschis porţile naţionalei. Academia Hagi a reuşit performanţa ca, în doar doi ani de la înfiinţare, să devină clubul reprezentat de cei mai mulţi jucători la loturile reprezentative. „Este satisfacţia recunoaşterii muncii noastre. Pe lângă cei 23 de jucători convocaţi constant la loturile naţionale, unde mulţi dintre ei sunt titulari şi chiar căpitani de echipă, alţi şapte-opt jucători au mai trecut pe la loturi şi sunt în vederile selecţionerilor. Noi muncim, iar copiii acumulează, astfel că nu putem fi decât mândri de faptul că suntem reprezentaţi de un număr mare de jucători. Aşa se întâmpla pe vremuri şi la Farul, însă numărul mare pe care noi îl avem acum la loturile de juniori cred că este o premieră în România. Acest lucru se explică prin faptul că faţă de echipele de tradiţie din fotbalul românesc, noi punem mai mult accent pe juniori decât pe echipa de seniori“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Jucătorii Academiei Hagi la loturile naţionale sunt - România U19 (născuţi în 1992) - selecţioner Lucian Burchel: Alin Cârstocea, Romario Benzar (căpitan), Radu Cureteu. România U19 va participa la turneul final al Campionatului European din România (20 iulie - 1 august 2011); România U18 (născuţi în 1993) - selecţioner Ovidiu Stângă: Alexandru Buzbuchi, Florin Nazîru, Cristian Gavra, Marco Muscă, Constantin Coteanu. România U18 va juca în toamnă în primul tur preliminar al Campionatului European (6-11 octombrie, turneu în Suedia contra Italiei, Azerbaijanului şi Suediei); România U17 (născuţi în 1994) - selecţioner Adrian Văsâi: George Şerban, Ionuţ Puţanu (căpitan), Bogdan Mitache, Bogdan Ţîru, Gabriel Iancu, Daniel Păiuş. România U17 este calificată la Turul de Elită al Campionatului European şi va juca pentru calificarea la turneul final cu Ungaria, Islanda şi Rusia (24-29 martie 2011, turneu în Ungaria); România U16 (născuţi în 1995) - selecţioner Cristian Sava: Mihai Bălaşa, Robert Hodorogea, Ionuţ Vînă, Alexandru Taciuc, Alexandru Tîrnovan, Tudor Sbârcea. România U16 va evolua în toamnă în primul tur preliminar al Campionatului European (24-29 octombrie 2011, turneu în Portugalia contra Finlandei, Rusiei şi Portugaliei); România U15 (născuţi în 1996) - selecţioner Lucian Marinof: Ionuţ Borcoi, Cosmin Gavrilă, Andrei Luduşan. România U15 va demara în toamna anului 2012 campania de calificare la Campionatul European.