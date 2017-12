Academia Hagi, campioană naţională la juniori D

După ce în primul an de la înfiinţare s-a încoronat cu titlul naţional la juniori C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998), Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a obţinut şi în al doilea an de existenţă un titlu de campioană. De data aceasta a fost rândul juniorilor D, pregătiţi de Marius Codescu, să triumfe în competiţia internă. Joi seară, la Buftea, puştii Academiei au învins, cu 3-0 (1-0), pe ACU Arad, devenind în premieră campioni naţionali. A fost un meci dominat în totalitate de constănţeni, golurile victoriei fiind reuşite de Andrei Ciobanu, în min. 30, Florinel Coman, în min. 46, şi Nicolae Cârnaţ, în min. 57, acesta din urmă fiind desemnat şi jucătorul finalei. Un rol determinant în acest succes îl are şi antrenorul Marius Codescu. A preluat această grupă în urmă cu un an şi jumătate, a selectat cu atenţie fiecare jucător, reuşind în final să contruiască un colectiv de care, cu siguranţă, se va auzi şi în viitor. „Sunt onorat că am ocazia să lucrez cu astfel de copii inteligenţi. Sunt foarte mândru de ei, iar satisfacţia este cu atât mai mare cu cât suntem singura grupă a Academiei care a adus un titlu în acest an, deşi ne-am fi dorit să câştigăm la fiecare categorie de vârstă. Fiecare dintre cei care au jucat la noi în acest sezon are meritul său la câştigarea acestui titlu, însă la fel de adevărat este că sunt câţiva copii de o valoare deosebită, de mare perspectivă. Ştiam că formăm cea mai bună echipă. Toţi cei care ne-au văzut jucând au apreciat evoluţiile noastre, dar aveam nevoie ca acest lucru să fie recunoscut şi oficial“, a precizat Codescu. Deşi pe teren s-a aflat şi Ianis Hagi, Gheorghe Hagi a declarat, la final, că nu a trăit emoţii în plus datorită acestui lucru. „Am trăit acest meci ca pe orice finală. Important este că am câştigat şi că am văzut copii talentati. Nu am avut emoţii mai mari pentru că a jucat şi Ianis. El este doar unul dintre jucători şi s-a obişnuit cu presiunea. Este la fel de muncitor ca şi mine. Cu mulţi dintre cei de acum probabil vom auzi peste ani. Poate că unii vor pleca la Real Madrid sau Barcelona, dar sută la sută pe unii îi vom vedea la echipa naţională. Trebuie să avem răbdare“, a afirmat Gică Hagi. La primul titlu din carieră, Ianis Hagi era extrem de mândru la festivitatea de premiere. „Tata are medaliile lui, eu le am pe ale mele şi am să le pun deoparte. Toată echipa a muncit pentru victorie, nu am câştigat doar eu. Îmi doresc să ajung cât mai repede la echipa naţională şi sper ca pe viitor să-l impresionez pe selecţioner“, a spus şi Ianis Hagi. Câştigarea titlului naţional a fost sărbătorită la un restaurant, alături de părinţi, bunici şi mătuşi ale tinerilor campioni. „A fost o petrecere deosebită, un moment magic, fiind cu toţii invitaţi de Gheorghe Hagi. Fiecare copil a primit câte o cupă, un fanion şi o eşarfă personalizată cu numele fiecăruia şi data de joi, pentru a rămâne cu o frumoasă amintire“, a adăugat Marius Codescu.

Iată-i pe cei care au contribuit în acest sezon la obţinerea medaliilor de aur - lotul de jucători folosit pe parcursul campionatului: Cosmin Dur-Bozoancă şi Ştefan Peltea - portari; Bogdan Anghel, Tiberiu Căpuşă, Nicolae Cârnaţ, Andrei Ciobanu, Florinel Coman, Doru Dumitrescu, Leonard Gheorghe, Ianis Hagi, Andreas Iani, Szabolcs Kilyen, Mircea Manole, Robert Moldoveanu, Andrei Rusu, Alexandru Trancă, Szilard Magyari, Andrei Apetrei, Robert Burcea, Marius Dumitraşcu, Alexandru Măţan, Roberto Ştefan şi Cosmin Zamfir - jucători de câmp. Staff-ul tehnic: Marius Codescu (antrenor), Emil Dobre (antrenor cu portarii), Ionel Drăgoi (preparator fizic), George Fălină şi Iulian Ghiţă (team-manageri). Staff-ul medical: George Puflene (medic) şi Silviu Botea (kinetoterapeut).