Achiziția Betty Ice de către Unilever, sub lupa concurenței

Consiliul Concurenţei (CC) analizează tranzacţia prin care Unilever South Central Europe SA preia compania Betty Ice SRL, se arată într-un comunicat al instituţiei. Unilever îşi desfăşoară activitatea în industria bunurilor de consum, furnizând bunuri din toate segmentele de produse alimentare, produse pentru casă şi produse de îngrijire personală. Betty Ice are ca principale activităţi producţia şi distribuţia de îngheţată industrială, respectiv distribuţia de produse alimentare congelate (fructe, legume, carne etc). CC va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Grupul anglo-olandez Unilever a achiziţionat în ianuarie Betty Ice, cel mai mare producător de îngheţată din România, valoarea tranzacţiei nefiind dată publicităţii. Unilever (producătorul săpunurilor Dove, al ceaiurilor Lipton şi îngheţatei Magnum) este prezent în peste 100 de ţări, are 163.000 de angajaţi, iar pe piaţa românească activează din 1995.