ACS Poli Timișoara, în locul Rapidului, în Liga 1 la fotbal

Joi seară, după mai multe amânări, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a decis ca formația ACS Poli Timișoara să o înlocuiască pe Rapid București, echipa giuleșteană nereușind să obțină suspendarea procedurii falimentului. Fiind în procedura falimentului, lichidatorul nu are dreptul de a încheia contracte de muncă sau convenții de prestări servicii sportive, deoarece debitoarea (S.C. Fotbal Club Rapid S.A.) nu mai are activitate sportivă. După aflarea deciziei, acţionarul majoritar al FC Rapid, Valerii Moraru, a anunţat, joi, prin intermediul unui comunicat, intenţia de a plăti integral datoriile societăţii până la data judecării recursului împotriva falimentului și a ameninţat LPF cu acţiuni în justiţie.

„Ne manifestăm regretul că fotbalul românesc pierde un club ca S.C. Fotbal Club Rapid S.A. și avem speranța că suporterii, pe care i-am simțit alături de club, vor găsi soluțiile pentru a continua istoria spiritului vișiniu într-o nouă formă de organizare”, este scris pe site-ul oficial al LPF.

Tot joi, Comisia de Disciplină şi Etică din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a stabilit că Rapidul are dreptul sportiv de a activa în Liga 1, dar ar putea fi exclusă din cauza stării de faliment în orice moment în timpul campionatului.

ACS Poli Timișoara, echipă retrogradată la finalul sezonului precedent, va disputa sâmbătă seară, de la ora 21.00, la București, prima partidă din actualul sezon, urmând să înfrunte pe Dinamo București.

Programul meciurilor din etapa a 2-a a Ligii 1 la fotbal - vineri, ora 21.00: CSMS Iași - Gaz Metan Mediaș; sâmbătă, ora 18.30: FC Botoșani - CFR Cluj, ora 21.00: Dinamo București - ACS Poli Timișoara; duminică, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC Viitorul - FC Steaua București; luni, ora 18.30: CS U. Craiova - ASA Tg. Mureș, ora 21.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus. CFR Cluj și ASA Tg. Mureș sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli Timișoara, cu 14 puncte.