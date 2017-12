ADS, latifundiarul pentru care nu există lege

INSTITUŢIE DE STAT MAI PRESUS DE HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI Agenţia Domeniilor Statului (ADS) continuă să blocheze punerea în aplicare a legilor retrocedării, fără ca niciunul din factorii decizionali de la nivel central să ia vreo măsură în acest sens. La nivelul judeţului Constanţa sunt foarte multe primării care aşteaptă ca ADS să le predea terenurile pe care le are în administrare, pentru a putea fi retrocedate proprietarilor. Numai că acest lucru nu se întâmplă nici măcar atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în acest sens, ca să nu mai spunem de ultima lege în domeniu 165/2013, privind finalizarea mai rapidă a procesului de restituire în natură. La Ciobanu, Primăria aşteaptă din 2011 ca ADS să respecte decizia instanţei şi să predea către administraţia locală suprafaţa de 210 hectare. În timpul procesului cu Primăria Ciobanu, avocaţii ADS au invocat faptul că terenurile dorite de către administraţia locală s-ar afla în zona îndiguită, adică în apropierea Dunării. Aceste argumente nu au fost suficiente în faţa judecătorilor, mai ales că, în urmă cu câţiva ani, ADS predase către oraşul Hârşova terenuri aflate de asemenea în zona îndiguită. Interesant este că terenurile solicitate de Primăria Ciobanu au produs ani la rând culturi importante de cereale pentru o serie de oameni care au închiriat acele terenuri de la ADS. „La nivelul comunei Ciobanu mai avem de retrocedat aproximativ 300 de hectare. Singurele terenuri rămase sunt păşunile, pe care locuitorii comunei nu sunt de acord să le retrocedăm. Nu cred că se va ajunge la retrocedarea păşunilor, pentru că oamenii se opun şi este nevoie de referendum pentru o astfel de soluţie”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. În aceste condiţii, singurele terenuri disponibile sunt cele administrate de ADS, care pe raza localităţii Ciobanu deţine cam 700 de hectare. Însă instituţia pare că nu vrea nici în ruptul capului să predea pământul autorităţii locale. „Refuzul ADS de a ne preda suprafaţa de 210 hectare ne-a obligat să ne adresăm instanţelor de judecată în anul 2009. După doi ani de procese, am obţinut hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nr. 156/842/2011, prin care ADS este obligată să predea către Primăria Ciobanu 210 hectare din terenul pe care îl administrează. Din noiembrie 2011, când am obţinut sentinţa definitivă, nu am primit nimic de la ADS. În aceste condiţii, ne-am adresat Judecătoriei Hârşova şi am solicitat executarea silită a ADS, solicitare aprobată prin sentinţa 422/842/2013, pe care o vom pune în aplicare, cel mai probabil, săptămâna vitoare”, a explicat primarul.

ADS ARUNCĂ PISICA LA... PREFECTURĂ Contactaţi pentru lămuriri în această speţă, pentru că, aşa cum spuneam, Ciobanu este numai una din primăriile care au probleme cu ADS, reprezentanţii instituţiei au declarat iniţial că nu ştiu despre nicio hotărâre judecătorească. După numai câteva zeci de secunde, le-a revenit memoria şi au afirmat că, într-adevăr, există o decizie a instanţei în acest sens, dar că problema nu este la ADS. Potrivit reprezentanţilor ADS Bucureşti, pentru că de la Constanţa nu are voie nimeni să vorbească, deşi sunt cei care ştiu cel mai bine problemele, ADS a fost tot timpul de acord să predea terenurile respective, dar nu se poate face acest lucru până când Comisia Judeţeană pentru Atribuirea Dreptului de Proprietate din cadrul Prefecturii Constanţa nu le înaintează documentaţia necesară predării terenurilor respective. De cealaltă parte, reprezentanţii Prefecturii Constanţa spun că, din punctul lor de vedere, tot ce ţine de partea de documentaţie a fost realizat şi transmis către ADS. Cu alte cuvinte, ADS încearcă să arunce pisica retrocedării în cu totul altă parte, în speranţa că va mai câştiga unul sau mai mulţi ani în care să exploateze prin intermediari terenurile pe care le are în administrare, în timp ce legile retrocedării sunt ignorate cu desăvârşire. Poate că nu ar fi rău ca procurorii care cercetează amărâtele de şpăgi de la Bac să-şi îndrepte atenţia către adevărata corupţie din România. Un început bun în acest sens sunt instituţii de genul ADS, unde, în locul declaraţiilor unor elevi de liceu, vor găsi grămezi de documente care să demaşte corupţia.