Adversar dificil pentru HCM în Cupa Cupelor

Ieri a avut loc, la sediul Federaţiei Europene de Handbal de la Viena, tragerea la sorţi a partidelor contînd pentru primele două tururi ale Cupei Cupelor, ediţia 2008-2009. Acceptată direct în turul secund al competiţiei, HCM Constanţa nu a avut noroc la tragerea la sorţi şi va fi nevoită să întîlnească, poate, cel mai puternic adversar posibil. Desemnată cap de serie, formaţia antrenată de Vasile Stîngă şi Eden Hairi va juca în compania învingătoarei dublei manşe dintre KS Vive Kielce (Polonia) şi KH BESA Famiglia (Kosovo), iar calculul hîrtiei indică gruparea poloneză drept mare favorită. “Sută la sută vom întîlni echipa din Kielce. A fost o tragere la sorţi ce ne-a scos în cale cel mai dificil adversar posibil din grupa echipelor aflate în a doua urnă valorică. Deocamdată nu cunoaştem prea multe despre KS Vive Kielce, dar nu trebuie să uităm că echipa naţională a Poloniei este vicecampioană mondială. Chiar dacă cei mai buni jucători polonezi evoluează în campionatul Germaniei, întrecerea internă din Polonia este foarte puternică. În cel mai scurt timp vom aduna toate informaţiile despre KS Vive Kielce”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Vasile Stîngă.

KS Vive Kielce, pregătită de selecţionerul Poloniei

Formaţia KS Vive Kielce a fost fondată în 1965, iar în ediţia trecută de campionat a fost eliminată în semifinalele play-off-ului campionatului Poloniei de către Zaglebie Lubin. KS Vive Kielce şi-a dobîndit dreptul de a evolua în Cupa Cupelor după ce a pierdut finala Cupei Poloniei în faţa formaţiei Wisla Plock, cea care a cîştigat şi titlul naţional. Culorile clubului sînt galben-alb-albastru, iar arena în care KS Vive Kielce îşi susţine partidele de pe teren propriu are 3.024 de locuri. Antrenorul formaţiei KS Vive Kielce este Bogdan Wenta, una dintre legendele handbalului polonez. La sfîrşitul anilor 80 şi începutul anilor 90, Wenta era considerat unul dintre cei mai buni jucători ai lumii. Wenta a pregătit din 2006 şi pînă în această vară formaţia germană Magdeburg, cu care a cîştigat Cupa EHF în 2007. După 185 de meciuri în tricoul naţionalei Poloniei, Wenta a obţinut cetăţenia germană şi a jucat pentru naţionala Germaniei în 46 de partide, între 1997-2000. Din 28 octombrie 2004 Wenta este selecţionerul Poloniei, cu care a cîştigat medalia de argint la Campionatul Mondial din 2007 (25-29 în finala cu Germania). “Sorţii nu ne-au fost deloc favorabili. KS Vive Kielce era singura echipă cu care nu mi-ar fi convenit să jucăm. Noi avem însă un obiectiv de îndeplinit, anume un parcurs cît mai lung în cupele europene, şi, avînd în vedere investiţiile făcute în această vară, trebuie să ne calificăm. Singurul avantaj este că vom susţine partida retur pe teren propriu”, a completat directorul executiv al grupării constănţene, Nurhan Ali. HCM va susţine manşa tur în deplasare, pe 11/12 octombrie, iar returul se va juca la Constanţa, pe 18/19 octombrie.

Tot ieri a avut loc şi tragerea la sorţi a partidelor din al doilea şi al treilea tur al Cupei Challenge, competiţie în care România este reprezentată de trei echipe. Toate formaţiile româneşti intră în competiţie în turul al III-lea (turul - 15/16 noiembrie, returul - 22/23 noiembrie): Bologna United (Italia) - Bucovina Suceava; UCM Reşiţa - Locul 2 Grupa D, turul secund; Locul 1 Grupa C, turul secund - Ştiinţa Bacău. Grupa C, a cărei cîştigătoare va juca împotriva Ştiinţei Bacău, este formată din echipele MRK Goradze (Bosnia & Herţegovina), AC Filipos Verias (Grecia), Gammadue Secchia (Italia) şi Great Dane HC London (Anglia). Grupa D, din care echipa de pe locul secund va juca împotriva lui UCM Reşiţa, este formată din echipele HRK Karlovac (Croaţia), Buducnost Podgorica (Muntenegru), LIF Lindesberg (Suedia) şi University of Manchester (Anglia).