Al şaptelea eşec consecutiv pentru FC Farul

17:40:19 / 05 Mai 2014

pt 9

ce treaba are dragostea fata de o echipa cu performanta?! ce treaba are traditia cu performanta?iubesti o echipa ,dupa trofee?pe tine te iubeste sotia,nevasta,copiii,dupa bani?tu-ti iubesti mama,daca e bogata sau nu?ce treaba are una cu alta.e adevarat.fara bani si-n viata si-n sport,e de tot rahatul.dar ce treaba are traditia cu performanta.performanta cand vor fi bani.ce dracu performanta sa faci fara bani.lasa ma ca farutul nu are fani.habar nu ai ce zici.ma ducea tata la 14 pe stadion.meciul incepea la 17.si dupa 90 au fost meciuri cu stadionul ful.in b cu midia mi-am pierdut un adidas la intrare.era ful.l-am aruncat pe celalalt.am stat in sosete,de ful ce era.daca echipa joaca,se intoarce in a,se vor intoarce suporterii pe stadion.anti giani.MIERCURI IN PELUZA.HAI FARUL!