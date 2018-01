ALERTĂ METEO: 17 județe, inclusiv Constanța, vizate de cod galben de ceață

Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în 17 judeţe, pentru 12 dintre acestea avertizarea expirând la ora 2.00, iar pentru celelalte cinci la ora 23.00. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, fiind asociată pe alocuri şi cu burniţă, scrie news.ro. Se află sub cod galben de ceaţă până la ora 2:00 judeţele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

Avertizarea de ceaţă va expira la ora 23:00 pentru judeţele Olt, Dolj, Braşov, Harghita şi Covasna.