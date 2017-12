Alianţa „merge”, PNL - PD se luptă

Ieri s-a încheiat Şcoala de vară a tinerilor democraţi de la Costineşti, ultima zi de seminarii avîndu-i ca protagonişti pe preşedintele PD, Emil Boc, şi ministrul Integrării Europene, Anca Boagiu, după ce, sîmbătă, au “evoluat” ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, ministrul Justiţiei, Monica Macovei etc. Probabil obosiţi de atîta politică, tinerii democraţi nu au mai reuşit să umple decît pe jumătate sala la discursurile şefului PD, după ce, în primele zile de „cursuri”, s-au îmbulzit pe uşile sălii de conferinţe. În general, în afară de cîteva amănunte tehnice despre activitatea executivului, oferite de miniştrii democraţi participanţi la seminarii, principalele subiecte abordate în discursuri la Şcoala de vară au vizat fie descentralizarea administraţiei, fie dosariada, fie tensiunile permanente existente în interiorul Coaliţiei de Guvernare.

Berceanu îl face pe Orban “Rambo de serviciu liberal”

De departe, cel mai „condimentat” discurs i-a aparţinut ministrului Transporturilor, Radu Berceanu, care i-a răspuns “omologului său efervescent” din tabăra liberală, preşedintele PNL Bucureşti, Ludovic Orban. Berceanu a luat în ţintă inconsecvenţa liberală faţă de angajamentele luate în Alianţa DA şi atacurile furibunde în care se lansează unii liberali împotriva preşedintelui Băsescu şi a colegilor democraţi. Printr-o alocuţiune presărată cu expresii semi-suburbane ca „dacă au sînge în instalaţie”, „să-i dai un şut picior în gură” şamd, vicepreşedintele democrat le-a recomandat liberalilor să-şi folosească energia în exces pentru a face ceva la guvernare alături de democraţi. „Acum două săptămîni am discutat cu PNL şi am încercat să le spunem colegilor noştri că după vacanţa parlamentară trebuie să ne apucăm să construim. Au arătat că şi-au făcut jocurile, au arătat cît sînt de liberali şi uneori chiar libertini în exprimare”. El a criticat, bineînţeles, ieşirile lui Orban: „După două zile, în pauzele în care nu cîntă la mandolină, a ieşit Rambo de serviciu liberal şi a început să tragă în toate părţile, în preşedinte, în PD. Sîntem realmente deschişi în orice moment să revenim să construim împreună, cu condiţia să fie dorinţă şi din partea lor. (...) Dragoste cu sila nu se poate. Nu văd cine ar putea să spună că nu am încercat prin toate metodele să facem ca Alianţa PNL – PD să funcţioneze”. Mai mult, Berceanu a afirmat că liberalii au refuzat în dese rînduri cererea PD de utilizare a raportului de 1 la 1 în formarea listelor comune de candidaţi, invocînd că trebuie respectat protocolul. În condiţiile în care democraţii susţin că acum raportul în sondaje este de 3 la 1, Berceanu a declarat: „Să trăiţi, vom respecta protocolul şi vom pune candidaţi în raport de 3 la 1 în favoarea PD. Cu mare plăcere, să trăiţi, vom pune şi premier democrat, pentru că protocolul spune că partidul din Alianţă care are mai mulţi parlamentari numeşte şi primul ministru. Ciudat este că democraţii au insistat să se respecte un raport de 1-1 cînd erau în inferioritate, prin încălcarea protocolului PNL – PD, iar acum, cînd se simt superiori, cer respectarea cu sfinţenie a aceluiaşi document şi se laudă că ar avea coloană vertebrală în această problemă?!

Atacuri şi la colegii de Coaliţie

Întrebat despre posibila Alianţă PRM-PC, Berceanu a evitat un răspuns direct: „Mă plictiseşte în aşa hal această combinaţie încît nu mă simt în stare să răspund la această întrebare”. Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a fost însă mai acid la adresa conservatorilor: „PC ar trebui să se retragă definitiv şi irevocabil din Coaliţia de Guvernare. Ar trebui să facă acest lucru înainte de ianuarie 2007, pentru că modul în care acţionează Partidul Conservator este nociv”.

La invitaţia tinerilor democraţi a răspuns şi ministrul Justiţiei, Monica Macovei, care a arătat că nu este mulţumită de modul în care avansează reformele justiţiei. „Am intrat în acest Guvern pentru că am crezut că voi face parte dintr-o echipă în care toţi vor să lupte împotriva corupţiei. Am constatat însă că nu toţi trag în aceeaşi direcţie, cînd am intenţionat să aduc pe agenda de lucru înfiinţarea agenţiei de integritate. Numai cîţiva parlamentari m-au sprijinit în demersurile mele”.

Şi preşedintele PD, Emil Boc, a vorbit, la rîndul lui, despre problemele controversate ale sistemului constituţional românesc, ridicînd mingea la fileul lui Băsescu, care de mult vrea să schimbe legea fundamentală. În opinia lui Boc, în momentul de faţă, România nu este nici stat prezidenţial, nici semi-prezidenţial şi nici parlamentar, fapt care necesită, conform democraţilor, o clarificare a Constituţiei în ce priveşte legitimitatea şi atribuţiile preşedintelui şi învestirea instituţiei prezidenţiale cu puteri mai mari.

În ce calitate transmite Elena Udrea mesaje de la preşedintele României?!

Duminică, tinerii democraţi au ascultat şi discursul fostei consiliere prezidenţiale, Elena Udrea, fostă liberală convinsă şi actuală democrată dedicată. În debutul alocuţiunii, Udrea a ţinut să le transmită membrilor organizaţiei de tineret a PD un călduros mesaj din partea... preşedintelui Băsescu. Ea nu a menţionat însă şi în ce calitate a transmis acest mesaj şi cînd i-a transmis şeful statului vorbele de duh, reiterate de Elena Udrea cu multe pauze şi „ă”-uri. După ce şi-a făcut datoria în calitatea de frumoasă purtătoare de vorbe, fosta atracţie a Cotrocenilor a ţinut să-şi plătească poliţele şi faţă de ex-colegii liberali care au zburat-o din partid. Ea i-a catalogat pe penelişti ca fiind ipocriţi, după ce au exclus-o din partid pe Mona Muscă şi pe ex-primarul Ioan Ghişe, care recunoscuse cu 12 ani înainte că a colaborat cu Scuritatea, în timp ce în PNL ar coabita încă personaje care au avut o istorie încărcată...

Zilele şcolii de vară PD au fost presărate şi cu alte evenimente... ciudate. Sîmbătă, spre exemplu, organizatorii au blocat uşa sălii de conferinţe cu o... masă. Ei au luat această măsură drastică pentru a stopa afluxul tinerilor care părăseau sala în timp ce la microfon se afla ministrul Muncii, Gheorghe Barbu. În plasă au căzut şi cîţiva reprezentanţi ai mass media, care a trebuit să folosească forţa brută pentru a reuşi să iasă din sală în scopul transmiterii informaţiilor către redacţii.