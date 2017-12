Alimentare cu apă pentru două sate

Primăria comunei Independenţa se numără printre miile de primării din ţară ale căror proiecte au fost declarate eligibile în programe guvernamentale, dar nefinanţabile. În aceste condiţii, alimentarea cu apă pentru satele Tufani şi Fântâna Mare a rămas fără finanţare, primarul fiind obligat să caute alte soluţii, pentru ca locuitorii celor două sate să intre în rândul lumii civilizate. “După mai multe discuţii am decis să ne orientăm spre forarea unor puţuri de apă, pentru ca apoi să gândim un sistem astfel încât apa să ajungă în casele oamenilor. Bugetul comunei nu permite o asemenea investiţie, aşa că am apelat la Consiliul Judeţean Constanţa care ne-a direcţionat către SC RAJA SA. Conducerea RAJA a fost de acord să ne sprijine, astfel că lucrările se vor realiza în parteneriat cu ei, prin programul de dezvoltare pe care îl derulează la nivel judeţean”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că alimentarea cu apă pentru cele două sate ar fi fost de mult realizată dacă procedurile legate de fondurile europene ar fi fost simplificate. În ceea ce priveşte bugetul local, diminuat faţă de anul trecut, primarul susţine că banii vor fi folosiţi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor comunei. “Banii sunt puţini, şi îi vom direcţiona către investiţii ceva mai mici care să contribuie la bunăstarea locuitorilor. Am fi dorit să avem bani pentru noul corp de grădiniţă, pentru renovarea Căminului Cultural, pentru asfaltarea drumurilor, şi pentru multe alte proiecte, dar din păcate bugetul abia ne ajunge să supravieţuim”, a spus primarul.