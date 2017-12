Alonso a scăpat nevătămat dintr-un accident înfiorător

Pilotul german Nico Rosberg a câștigat prima cursă a sezonului 2016 din Campionatul Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Australiei, desfășurat duminică pe circuitul Albert Park din Melbourne. Este a 15-a victorie a carierei pentru driverul în vârstă de 30 de ani și a patra consecutivă, pentru că tot el s-a impus și în ultimele trei etape ale sezonului precedent. Coechipierul lui Rosberg la Mercedes, britanicul Lewis Hamilton, a pornit din pole position, însă a retrogradat până pe locul 6 după start și a fost nevoit să ducă apoi o cursă de recuperare a terenului pierdut, încheind în cele din urmă pe poziția secundă. Germanul Sebastian Vettel (Ferrari) a condus multă vreme la Melbourne, instalându-se în frunte încă de la primul viraj, însă cursa a fost neutralizată în turul al 18-lea, după un accidentul lui Fernando Alonso, care și-a distrus monopostul după o ciocnire cu mașina lui Esteban Gutierrez. Alonso a ieșit pe picioarele sale din rămășițele mașinii, iar cursa a fost oprită pentru zece minute, pentru a fi curățată pista.

În această pauză forțată, mașinile Mercedes au fost încălțate cu pneuri medium, iar cele Ferrari cu pneuri super-soft, care sunt mai rapide dar se tocesc mai repede, astfel că Vettel și colegul său Kimi Raikkonen au fost nevoiți să facă o oprire suplimentară la boxe, fiind depășiți de Rosberg și de Hamilton.

CLASAMENT FINAL:

1. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) 1h48:15,565 (medie orară: 167,526 km)

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) la 8,060

3. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 9,643

4. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) la 24,330

5. Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes) la 58,979

6. Romain Grosjean (Franța/Haas-Ferrari) la 1:12,081

7. Nico Hülkenberg (Germania/Force India-Mercedes) la 1:14,199

8. Valtteri Bottas (Finlanda/Williams-Mercedes) la 1:15,153

9. Carlos Sainz Jr (Spania/Toro Rosso-Ferrari) la 1:15,680

10. Max Verstappen (Olanda/Toro Rosso-Ferrari) la 1:16,833

11. Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault) la 1:23,399

12. Kevin Magnussen (Danemarca/Renault) la 1:25,606

13. Sergio Perez (Mexic/Force India-Mercedes) la 1:31,699

14. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren-Honda) la 1 tur

15. Felipe Nasr (Brazilia/Sauber-Ferrari) la 1 tur

16. Pascal Wehrlein (Germania/Manor-Mercedes) la 1 tur

În clasamentul piloților, după prima etapă, Rosberg are 25 puncte și este urmat de Hamilton 18p, Vettel 15p și Ricciardo 12p. În ierarhia constructorilor, Mercedes-AMG are 43 de puncte, fiind urmată de Ferrari 15p, Williams 14p și Red Bull 12p.

ALONSO A AVUT ZILE...

Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, s-a declarat „fericit și recunoscător” că a scăpat cu viață din terifiantul accident produs duminică pe circuitul Albert Park din Melbourne. Monopostul McLaren pilotat de Alonso a intrat în acroșaj cu cel al mexicanului Esteban Gutierrez, de la echipa Haas, bolidul spaniolului fiind distrus în totalitate după ce s-a rostogolit de mai multe ori și s-a izbit apoi cu violență de barierele de protecție de pe marginea pistei. „Sunt în viață datorită securității din Formula 1, a echipei, a Federației Internaționale de Automobilism și a regulilor foarte stricte în materie de securitate. A fost un accident înfricoșător. Sincer, nu cred că Gutierrez este vinovat. E greu de judecat. Eu am încercat să-l depășesc cât mai rapid posibil și mă aflam chiar în spatele eleronului său. A fost un concurs de împrejurări. Am fost conștient de ceea ce se întâmplă, însă nu am putut face nimic. În acest caz trebuie să se bazezi pe șansă și pe mașină. Eu am fost norocos, iar acum sunt fericit și recunoscător. Am pierdut mașina din cauza daunelor suferite, dar sunt bucuros că pot sta acum de vorbă cu dumneavoastră”, le-a spus pilotul iberic ziariștilor prezenți la cursa australiană.

Alonso a mers pe picioarele lui la ambulanță și și-a salutat fanii, indicând că nu este rănit. Pilotul de la McLaren a fost transportat la spital pentru mai multe teste și a fost lăsat să plece după ce medicii s-au asigurat că totul e în regulă.

Doar 16 mașini au încheiat cursa, fiind consemnate alte cinci abandonuri: Daniil Kviat (Rusia/Red Bull), Esteban Gutierrez (Mexic/Haas), Rio Haryanto (Indonezia/Manor), Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari), Marcus Ericsson (Suedia/Sauber).

AL 50-LEA POLE POSITION DIN CARIERA LUI LEWIS HAMILTON

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a reușit sâmbătă al 50-lea pole position din carieră, înregistrând cel mai bun timp al calificărilor desfășurate după noul format adoptat în această iarnă. Pe prima linie a grilei de start s-a aflat și coechipierul său Nico Rosberg. Au urmat cei doi piloți Ferrari, foștii campioni mondiali Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen, apoi Max Verstappen (Olanda/Toro Rosso-Ferrari) și Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes). De menționat că indonezianul Rio Haryato, autorul celui de-al 21-lea timp în prima parte a calificărilor, a fost penalizat cu trei locuri pe grila de start după un acroșaj cu francezul Romain Grosjean, în cursul celei de-a treia sesiuni de antrenamente libere.

Acest nou format al calificărilor din Formula s-a dovedit a fi un fiasco, astfel că FIA a decis că începând de la următoarea etapă, Marele Premiu al Bahrainului, din 3 aprilie, va fi utilizat sistemul de anul trecut. Formatul cu piloţi eliminaţi pe rând, după câte 90 de secunde, a dus la o slabă activitate pe pistă în ultimele două reprize. La Melbourne, mulţi piloţi au ales să nu mai încerce să-şi îmbunătăţească timpii, rămânând la boxe. Decizia echipelor va fi ratificată de FIA în cel mai scurt timp.

