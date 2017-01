Fernando Alonso va fi ambasador al Grand Prix-ului Europei, de la Baku

Pilotul spaniol Fernando Alonso, campion mondial de Formula 1 în 2005 și 2006, a fost numit ambasador oficial al Marelui Premiu al Europei, cursă care în acest an se va desfășura pe circuitul din Baku, capitala Azerbaidjanului. Alonso, care a câștigat în cariera sa de trei ori Marele Premiu al Europei, va vizita circuitul din Baku în zilele de 8 și 9 martie și va deveni primul pilot din Formula 1 care va vedea instalațiile noului circuit urban. „Mi se pare genial că acest Grand Prix revine în calendar și, în plus, am șansa să-l promovez. Suntem foarte încântați să concurăm la Baku, iar un circuit stradal este mereu o provocare emoționantă pentru orice pilot”, a precizat Alonso.

„Suntem încântați după acest anunț și abia așteptăm ca Fernando să ne viziteze orașul și să vadă circuitul. Ne dorim ca acest Grand Prix să devină una dintre atracțiile sezonului de Formula 1. Este neprețuit faptul că un dublu campion mondial ca Fernando Alonso ne va promova în întreaga lume”, a spus și Arif Rahimov, directorul executiv al circuitului stradal de Formula 1 de la Baku.

Ultimele ediții ale Marelui Premiu al Europei s-a desfășurat între 2008 și 2012, pe circuitul stradal de la Valencia. Marele Premiu al Europei de la Baku va avea loc pe 19 iunie.

